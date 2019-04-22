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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.04.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Kötü rekor gelebilir! Fenerbahçe...

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Kötü rekor gelebilir! Fenerbahçe...

Fenerbahçe, olumsuz istatistiklerine yenilerini Aytemiz Alanyaspor karşısında yaşadığı mağlubiyetle ekledi.

Spor Toto Süper Lig'de aldığı sonuçlarla tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, olumsuz istatistiklerine yenilerini Aytemiz Alanyaspor karşısında yaşadığı mağlubiyetle ekledi.

Alanya deplasmanında 1-0 kaybeden Fenerbahçe, bu sezon ligdeki 29. maçında 10. yenilgisini yaşadı ve son 28 sezonun en kötü performansına imza attı.

Fenerbahçe, kötü geçirdiği bir diğer sezon olan 1990-1991'de de 10 yenilgi yaşamış ve sezonu şampiyonun 25 puan gerisinde 5. sırada bitirmişti.

Kötü rekor gelebilir

Fenerbahçe, 61 yıllık lig tarihinde en fazla mağlubiyet yaşadığı sezonu geçirebilir.

Şu an 10 yenilgisi bulunan sarı-lacivertli ekip, kalan 5 haftada 4 yenilgi alırsa bu kötü rekorunu da kırmış olacak.

Fenerbahçe, lig tarihinde en fazla yenilgi yaşadığı sezonu 13 mağlubiyetle 1987-1988 sezonunda geçirdi.

Üç puanlı sistemin en kötü deplasman performansı

Fenerbahçe, 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan bu yana deplasmanda en az puan topladığı dönemi, henüz lig tamamlanmadan yaşadı.

Bu sezon deplasmanda sadece 1 kez kazanabilen sarı-lacivertliler, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayarak 9 puan topladı.

Sezonun kalan 2 dış saha maçını kazansa bile Fenerbahçe, 15 puana ulaşacak ve 16 puanla en kötü deplasman performansını sergilediği 2002-2003'ün gerisinde kalacak.

Deplasmanda 7 ayı aşkın süredir maç kazanamayan Fenerbahçe, ligde dış sahada son galibiyetini Atiker Konyaspor karşısında 16 Eylül 2018'de almıştı.

Siyahla beyaz gibi

Fenerbahçe'nin geçen sezonki deplasman karnesiyle, bu sezonki dış saha performansı arasında siyahla beyaz kadar fark var.

Geçen sezon deplasmanda en fazla puan toplayan (35), maç kazanan (10) ve gol atan (36), en az yenilen (2) ve gol yiyen (13) takım olarak dış sahanın zirvesinde yer alan Fenerbahçe için bu sezon işler tam tersine döndü.

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon deplasmanda en az puan (9) toplayan üçüncü takım olurken, en az galip gelen (1) üç ekipten biri konumunda bulunuyor. Fenerbahçe ayrıca dış sahada en az gol (10) sevinci yaşayan takım oldu.

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