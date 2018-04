Koşuyorsak bir sebebi var!

6 Mayıs’ta düzenlenecek uluslararası yarış öncesi İzmir’in dört büyük koşu grubu Karşıyaka One Team, Adım Adım İzmir, R.E.D Runners ve Dante Sport bir araya gelerek hazırlık koşusu gerçekleştirdi. Onlara göre Wings For Life World Run, İzmir’de gün geçtikçe gelişen bir koşu kültürünün olduğunu göstermek adına da çok önemli bir organizasyon.



Omurilik felcinin tedavi edilebilmesi için yapılan araştırmalara fon oluşturmak adına 2014'ten bu yana düzenlenen ve farklı formatıyla öne çıkan Wings For Life World Run, 6 Mayıs’ta gerçekleşecek. Tüm dünyada aynı anda koşulan yarışın Türkiye ayağına bu yıl üçüncü kez İzmir ev sahipliği yapacak. Wings for Life World Run'a hazırlıklar devam ederken İzmir’deki koşu ekipleri bir araya geldi ve bir hazırlık koşusu gerçekleştirdi.

Wings for Life World Run tecrübesi bulunan Okan Aracagök ve Özgür Yetkin’in yanı sıra, ekip sözcüleri, Adım Adım İzmir’den Pelin Şengün, Karşıyaka One Team’den Tümer Gülümserler, R.E.D Runners’dan Umut Cingi ve Dante Sport’tan Yılmaz Ekici'ye Wings For Life World Run’ın önemini ve İzmir’deki koşu kültürünü anlattı.

Bir omurilik felçlisi olarak daha önce Wings For Life World Run’a katılan Okan Aracagök “Bunun çok büyük bir sosyal sorumluluk projesi olması benim için çok önemli. Üstelik işin eğlenceli bir tarafı da var, o da güzel. Bu, sıra dışı formatıyla finişi olmayan bir koşu. Yakalama Aracı da fark yaratıyor. Biz yapabiliyorsak herkes yapabilir, diye düşünüyorum. Sloganımız da bu yüzden: 'Koşuyorsak sebebi var” dedi.

Tekerlekli sandalye basketbolundan geldiği için daha tecrübeli olduğunu söyleyen Özgür Yetkin de “Dışarıya çıkmak çok önemli, evet, dışarıda bizim gibi dezavantajlı insanlar için birçok fiziki engel var ama her şeye rağmen dışarı çıkmak lazım. Wings for Life World Run bu açıdan da önemli." ifadesini kullandı.

Herkes için spor yapıyoruz

Karşıyaka One Team’den Tümer Gülümserler, Wings For Life World Run’ın İzmir’deki koşu kültürüne büyük etkisi olduğunu söylerken koşu gruplarının her geçen gün çoğaldığını belirtti. Kendilerinin de omurilik felçlilerinden oluşan bir takımları olduğunu ifade eden Gülümserler, “Özellikle tekerlekli sandalyedeki insanların sokağa çıkması, onlar için bir spor farkındalığı yaratmasını çok önemli görüyoruz. Herkes için spor diyoruz." diye konuştu.

Adım adım iyilik peşinde koşan ve bu yıl 11. yaşını kutlayan bir platform olan Adım-Adım İzmir’den Pelin Şengün de “Wings For Life World Run bizim için, İzmir’de koşu kültürünün olduğunu anlatmak için önemli bir etkinlik. Bizimle çok paydaş giden bir oluşum, eğlenceli ve toplumsal bilinci geliştiren bir koşu." açıklamasını yaptı.

R.E.D Runners’tan Umut Cingi "Biz eğlence için kurulup, eğlence için koşan bir takımız aslında. Wings For Life World Run, eğlenirken başka insanlara iyilik yapabildiğiniz için çok önemli. İzmir’deki koşu gruplarının aktifleşmesi için de önemli bir organizasyon." ifadesini kullanırken Dante Sport’tan Yılmaz Ekici de sokak hayvanlarını sahiplendirme amacıyla koşulara katıldıklarını Wings For Life World Run’un da sosyal farkındalık ve sosyal bilinci bir araya getirdiği için çok değerli bir koşu olduğunu söyledi.