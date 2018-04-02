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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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02.04.2018 - 15:33, Son Güncelleme:

Koşuyorsak bir sebebi var!

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Koşuyorsak bir sebebi var!

"Koşamayanlar için koş" sloganıyla düzenlenen Wings for Life World Run için tarih yaklaşıyor.

6 Mayıs’ta düzenlenecek uluslararası yarış öncesi İzmir’in dört büyük koşu grubu Karşıyaka One Team, Adım Adım İzmir, R.E.D Runners ve Dante Sport bir araya gelerek hazırlık koşusu gerçekleştirdi. Onlara göre Wings For Life World Run, İzmir’de gün geçtikçe gelişen bir koşu kültürünün olduğunu göstermek adına da çok önemli bir organizasyon.

Omurilik felcinin tedavi edilebilmesi için yapılan araştırmalara fon oluşturmak adına 2014'ten bu yana düzenlenen ve farklı formatıyla öne çıkan Wings For Life World Run, 6 Mayıs’ta gerçekleşecek. Tüm dünyada aynı anda koşulan yarışın Türkiye ayağına bu yıl üçüncü kez İzmir ev sahipliği yapacak. Wings for Life World Run'a hazırlıklar devam ederken İzmir’deki koşu ekipleri bir araya geldi ve bir hazırlık koşusu gerçekleştirdi.

Wings for Life World Run tecrübesi bulunan Okan Aracagök ve Özgür Yetkin’in yanı sıra, ekip sözcüleri, Adım Adım İzmir’den Pelin Şengün, Karşıyaka One Team’den Tümer Gülümserler, R.E.D Runners’dan Umut Cingi ve Dante Sport’tan Yılmaz Ekici'ye Wings For Life World Run’ın önemini ve İzmir’deki koşu kültürünü anlattı.

Bir omurilik felçlisi olarak daha önce Wings For Life World Run’a katılan Okan Aracagök “Bunun çok büyük bir sosyal sorumluluk projesi olması benim için çok önemli. Üstelik işin eğlenceli bir tarafı da var, o da güzel. Bu, sıra dışı formatıyla finişi olmayan bir koşu. Yakalama Aracı da fark yaratıyor. Biz yapabiliyorsak herkes yapabilir, diye düşünüyorum. Sloganımız da bu yüzden: 'Koşuyorsak sebebi var” dedi.

Tekerlekli sandalye basketbolundan geldiği için daha tecrübeli olduğunu söyleyen Özgür Yetkin de “Dışarıya çıkmak çok önemli, evet, dışarıda bizim gibi dezavantajlı insanlar için birçok fiziki engel var ama her şeye rağmen dışarı çıkmak lazım. Wings for Life World Run bu açıdan da önemli." ifadesini kullandı.

Herkes için spor yapıyoruz

Karşıyaka One Team’den Tümer Gülümserler, Wings For Life World Run’ın İzmir’deki koşu kültürüne büyük etkisi olduğunu söylerken koşu gruplarının her geçen gün çoğaldığını belirtti. Kendilerinin de omurilik felçlilerinden oluşan bir takımları olduğunu ifade eden Gülümserler, “Özellikle tekerlekli sandalyedeki insanların sokağa çıkması, onlar için bir spor farkındalığı yaratmasını çok önemli görüyoruz. Herkes için spor diyoruz." diye konuştu.

Adım adım iyilik peşinde koşan ve bu yıl 11. yaşını kutlayan bir platform olan Adım-Adım İzmir’den Pelin Şengün de “Wings For Life World Run bizim için, İzmir’de koşu kültürünün olduğunu anlatmak için önemli bir etkinlik. Bizimle çok paydaş giden bir oluşum, eğlenceli ve toplumsal bilinci geliştiren bir koşu." açıklamasını yaptı.

R.E.D Runners’tan Umut Cingi "Biz eğlence için kurulup, eğlence için koşan bir takımız aslında. Wings For Life World Run, eğlenirken başka insanlara iyilik yapabildiğiniz için çok önemli. İzmir’deki koşu gruplarının aktifleşmesi için de önemli bir organizasyon." ifadesini kullanırken Dante Sport’tan Yılmaz Ekici de sokak hayvanlarını sahiplendirme amacıyla koşulara katıldıklarını Wings For Life World Run’un da sosyal farkındalık ve sosyal bilinci bir araya getirdiği için çok değerli bir koşu olduğunu söyledi.








 

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