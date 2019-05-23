"Kostas Sloukas imzaladı"
Panathinaikos'un sahibi Dimitrios Giannakopoulos, Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Kostas Sloukas ile Olympiakos'un anlaştığını açıkladı.
Panathinaikos'un sahibi Dimitrios Giannakopoulos, Instagram'da bir Panathinaikos fan sayfasının Kostas Sloukas'ı Panathinaikos formasıyla gösteren bir görsele yorum yaptı.
Giannakopoulos, Sloukas'ın transferini isteyen Panathinaikos taraftarlarına şunları söyledi:
"Kostas Sloukas çoktan Olympiakos ile imzaladı. Bu tip paylaşımlarla onu bizden çalmış gibi görünmek istiyorlar.
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