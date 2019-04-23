Kostas Mitroglou'dan sert açıklama! "Aptallık"
Mitroglou'dan, Galatasaray'daki kiralık sözleşmesinin feshedileceğine yönelik çıkan haberlere sert yanıt...
Kostas Mitroglou, sezon sonunda Galatasaray ile yollarının ayrılacağı, sözleşmesinin feshedilebileceği iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi ve "Geri döneceğime dair medyada çıkan aptallıklara inanmayın. Ben, takım arkadaşlarım ve taraftarlar sadece Galatasaray'ın 22. şampiyonluğuna odaklandık!'' ifadelerini kullandı.
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