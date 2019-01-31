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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
31.01.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

Kostas Mitroglou kimdir? Kostas Mitroglou'nun kariyeri

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Kostas Mitroglou kimdir? Kostas Mitroglou'nun kariyeri

Galatasaray Kulübü, Olympique Marsilya'nın Yunan santrforu Kostas Mitroglou'nun geçici transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Kostas Mitroglou'nun kim olduğu ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Kostas Mitroglou kimdir?

Kariyeri boyunca Fulham, Olympiakos, Benfica ve Marsilya gibi farklı liglerde yer alan üst düzey kulüplerde forma giyen Kostas Mitroglou'nun kiralık olarak Galatasaray'a geleceği söyleniyor. İşte, Kostas Mitroglou hakkında detaylar...

12 Mart 1988 tarihinde Yunanistan'ın Kavala şehrinde dünyaya geldi. Forvet mevkiinde oynayan Yunan millî futbolcunun bonservisi halihazırda Fransa'nın Marsilya Kulübü'nde bulunuyor.

Kariyerine Almanya'nın Duisburg takımında başladı. Almanya'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve ülkesinin takımı Olympiakos'a 2007'de imza attı. Yine ülkesinde Panionios ve Atromitos takımlarında kiralık olarak görev aldı.

2014 yılının ara transfer döneminde İngiltere'nin Fulham takımına transfer oldu. Burada beklentileri karşılayamayan Kostas Mitroglou Olympiakos'a kiralandı.

2016 yılında İngiltere kariyerini sonlandırdı ve 7 Milyon Euro bedelle Portekiz ekibi Benfica'ya transfer oldu.

Yunan futbolcu son olarak Fransa'nın Marsilya Kulübü'ne 15 Milyon Euro'luk bonservis karşılığı transfer oldu.

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