Kostas Mitroglou kimdir? Kostas Mitroglou'nun kariyeri
Galatasaray Kulübü, Olympique Marsilya'nın Yunan santrforu Kostas Mitroglou'nun geçici transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Kostas Mitroglou'nun kim olduğu ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Kostas Mitroglou kimdir?
Kariyeri boyunca Fulham, Olympiakos, Benfica ve Marsilya gibi farklı liglerde yer alan üst düzey kulüplerde forma giyen Kostas Mitroglou'nun kiralık olarak Galatasaray'a geleceği söyleniyor. İşte, Kostas Mitroglou hakkında detaylar...
12 Mart 1988 tarihinde Yunanistan'ın Kavala şehrinde dünyaya geldi. Forvet mevkiinde oynayan Yunan millî futbolcunun bonservisi halihazırda Fransa'nın Marsilya Kulübü'nde bulunuyor.
Kariyerine Almanya'nın Duisburg takımında başladı. Almanya'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve ülkesinin takımı Olympiakos'a 2007'de imza attı. Yine ülkesinde Panionios ve Atromitos takımlarında kiralık olarak görev aldı.
2014 yılının ara transfer döneminde İngiltere'nin Fulham takımına transfer oldu. Burada beklentileri karşılayamayan Kostas Mitroglou Olympiakos'a kiralandı.
2016 yılında İngiltere kariyerini sonlandırdı ve 7 Milyon Euro bedelle Portekiz ekibi Benfica'ya transfer oldu.
Yunan futbolcu son olarak Fransa'nın Marsilya Kulübü'ne 15 Milyon Euro'luk bonservis karşılığı transfer oldu.
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