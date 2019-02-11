Kostas Mitroglou fark attı!
Galatasaray'ın Olimpik Marsilya'dan 1,5 yıllığına kiraladığı Kostas Mitroglou, en çok kazanan Yunan futbolcu oldu. 30 yaşındaki santrafor, Cim Bom'a transferiyle tüm vatandaşlarını geride bıraktı.
Cim Bom'a transferiyle tüm vatandaşlarını geride bıraktı. İşte SDNA adlı internet sitesinin verilerine göre yıllık maaşı en yüksek Yunan futbolcular:
14) Georgios Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)
Yıllık ücreti: 600 bin euro
13) Konstantinos Stafylidis (Augsburg)
Yıllık ücreti: 650 bin euro
12) Alexandros Tziolis (Al Feyha)
Yıllık ücreti: 700 bin euro
11) Carlos Zeca (Kopenhag)
Yıllık ücreti: 800 bin euro
10) Panagiotis Retsos (Bayer Leverkusen)
Yıllık ücreti: 800 bin euro
9) Orestis Karnezis (Napoli)
Yıllık ücreti: 800 bin euro
8) Dimitris Siovas (Leganes)
Yıllık ücreti: 850 bin euro
7) Konstantinos Fortounis (Olympiakos)
Yıllık ücreti: 1 milyon euro
6) Andreas Samaris (Benfica)
Yıllık ücreti: 1,1 milyon euro
5) Kyriakos Papadopoulos (Hamburg)
Yıllık ücreti: 1,5 milyon euro
4) Jose Cholevas (Watford)
Yıllık ücreti: 1 milyon 560 bin euro
3) Kostas Manolas (Roma)
Yıllık ücreti: 2,8 milyon euro
2) Sokratis Papastathopoulos (Arsenal)
Yıllık ücreti: 3,2 milyon euro
1) KOSTAS MITROGLOU (GALATASARAY)
Yıllık ücreti: 3,5 milyon euro
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