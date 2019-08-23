Kostas Mitroglou ayağının tozuyla maça çıktı
Galatasaray'dan Hollanda'nın PSV Eindhoven takımına 1 yıllığına kiralanan Kostas Mitroglou, bir gün sonra yeni kulübüyle maça çıktı.
UEFA Avrupa Ligi maçında PSV Eindhoven, Apollon Limassol'u ağırladı. Müsabakanın kadrosunda, Hollanda ekibinin yeni transferi Kostas Mitroglou da yer aldı.
Philips Stadı'nda oynanan karşılaşmayı PSV, 3-0 kazanırken, Mitroglou, 81. dakikada Ihattaren'in yerine oyuna dahil oldu.
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