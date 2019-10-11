Kosova'dan beklenmedik karar! Vedat Muriqi...
Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi, ülkesi Kosova'nın Cebelitarık ile yaptığı hazırlık maçında ilk 11'e alınmadı. Kosova'nın zayıf rakibi karşısında aldığı yenilgi ise ülkede şaşkınlık yarattı. Öyle ki son olarak 16 Ekim 2018'de Liechtenstein'ı 2-1 mağlup eden Cebelitarık, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı tüm maçlardan da mağlubiyetle ayrılmıştı.
Fenerbahçe forması giyen Kosovalı yıldız Vedat Muriqi, ülkesinin Cebelitarık ile yaptığı hazırlık maçında sürpriz bir kararla ilk 11’e alınmadı.
Teknik direktör Bernard Challandes'in golcü futbolcuyu oynatmama sebebi de ortaya çıktı. Vedat Muriqi, nispeten daha zorlu Karadağ mücadelesine saklandı.
25 yaşındaki golcü bu sebeple dinlendirilirken Kosova, zayıf rakibi karşısında karşılaşmayı 1-0 kaybetti.
Cebelitarık yenilgisi şaşırttı
Son olarak 16 Ekim 2018'de Liechtenstein'ı 2-1 mağlup eden Cebelitarık, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı tüm maçlardan mağlubiyetle ayrılmıştı.
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