Korkut: Engelleri kaldırmaya odaklanmalıyız
Stuttgart teknik direktörü Tayfun Korkut, Augsburg’u deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Genç teknik adam, Mario Gomez’in attığı golle kazandıkları mücadelenin ardından, “Aldığımız iyi sonuçlar sonraki haftalarda da devam etmeli” ifadelerini kullandı.
“Futbolcularımız planımızı iyi uyguladı”
Tayfun Korkut yaptığı açıklamada, ”Takımız adına önemli bir galibiyet oldu. İyi bir oyun ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. İlk dakikadan itibaren kararlı olduğumuzu gösterdik. Bize çok yakın kalitede ve dengeli bir takıma karşı mücadele edeceğimizi biliyorduk. Futbolcularımız oyun planımızı iyi uyguladı ve sonuç geldi” dedi.
“Engelleri kaldırmaya odaklanmalıyız”
Korkut bundan sonraki planları için ise şu ifadeleri kullandı;
Dinlenmek için çok fazla zamanımız yok. Sonraki maçlarda da iyi sonuçlar devam etmek zorunda. Önümüzde halen bir süreç var ve engelleri kaldırmaya odaklanmamız gerekiyor. (Ajansspor)
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