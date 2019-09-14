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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.09.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Korkusuz sporcuların son durağı Bilbao

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Korkusuz sporcuların son durağı Bilbao

Dünyanın en prestijli atlayış serisi Red Bull Cliff Diving'de heyecan İspanya'da son bulacak.

Sezonun son yarışında korkusuz sporcular bugün İspanya'nın Bilbao kentindeki meşhur La Salve Köprüsü'nden atlayarak yine izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak. Bilbao’daki son mücadele ardından Bosna Hersek’te şampiyonluğunu ilan eden Garry Hunt ve Rhiannan Iffland ödüllerine kavuşacaklar.

Sivri ve yüksekliği 30 metreyi bulan kayalıklarla en yüksek köprülerden serin sulara atlayan sporcuların adresi Red Bull Cliff Diving heyecanında son yarış İspanya'nın Bilbao kentinde düzenlenecek. Bu yıl 11. kez gerçekleştirilen mücadelede atlayış sporunun yıldız isimleri izleyenlere unutulmaz anlar yaşayacak. .

Bilbao'nun meşhur La Salve Köprüsü'nde gerçekleştirilecek yarışta sporcular 27 metre yükseklikten atlayacak. Binlerce kişi tarafından takip edilecek yarışta gözler sezonu şampiyon tamamlamayı garantileyen İngiliz Garry Hunt ve Avusturalyalı Rhiannan Iffland’da olacak. Bosna Hersek’te şampiyonluklarını ilan eden sporcular bu yarışın ardından ödüllerine kavuşacaklar.
İkincilik heyecanı sürüyor

Bosna Hersek’te şampiyonluğu erken ilan eden 35 yaşındaki İngiliz Gary Hunt, toplamda 8. kez şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı. Erkeklerde sezonun ikincisi ve üçüncüsü ise Bilbao’da belli olacak. Meksikalı Jonathan Paredes 590 puanla ikinci, ABD’li Andy Jones ise 450 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Kadınlarda ise Avustralyalı Iffland, büyük bir farkla sezonu erkenden şampiyon olarak tamamladı. Üst üste dördüncü kez mutlu sona ulaşan Iffland, Red Bull Cliff Diving tarihine damga vurdu. Kadınlarda da ikincilik ve üçüncülük heyecanı sezonun son yarışı olan İspanya’da noktalanacak. Britanyalı Jessica Macaulay 540 puanla ikinci, Belaruslu Yana Nestsiarava da 510 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

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