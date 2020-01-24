Korkunç kazadan sağ çıktı, 2 gün sonra da maça çıktı! Yıldız kaleci...

Bu bir ilandır

Olay, geçtiğimiz pazartesi gerçekleşti. Çarşamba günü de hiçbir şey olmamış gibi maçtaydı!

Manchester United'ın Arjantinli kalecisi Sergio Romero'nun lüks aracının bariyerlere girdiği polis raporlarında yer aldı. Romero, kazayı yara almadan atlattı ve 2 gün sonra Burnley ile oynadıkları lig maçı için karşılaşmanın kadrosunda yer aldı.

Gerçek ise maçtan sonra ortaya çıktı! Romero'nun arabasının kontrolünü kaybettiği sırada başka bir araca da çarptığı, o aracın içinde ise bir anne ile iki kızının olduğu belirtildi...

MAN UNITED'I YENEN BURNLEY, KUPADA NORWICH'İ KONUK EDECEK!

Old Trafford'da müthiş baskıya direnen ve kaleyi bulan 2 şutunda da gol atmayı başaran Burnley, Premier Lig'in alt sıralarında ufak bir sıçrama yaptı ve 13. sıraya kadar yükseldi.

Yarın ise Federasyon Kupası'nda Norwich'i konuk edecekler. Joe Hart, Erik Pieters ve Aaron Lennon'ın ilk 11'de maça başlamaları bekleniyor. En büyük gol umudu ise Manchester United'ı yıkan gollerden birini atan Chris Wood olacak.

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Maç öncesi öne çıkan bazı istatistikler şu şekilde...

- Ligde bu sezon oynadıkları maçı Burnley 2-0 kazanmıştı ama öncesindeki 4 maçta karşılıklı goller izledik. (KG VAR - 1,60)

- Burnley, 28 Eylül 2019'dan beri berabere kalmadı. (18 maç - 8 galibiyet - 10 mağlubiyet)

- Norwich, deplasmanda oynadığı son 6 resmi maçın sadece 1'ini kazanabildi.

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Harry Wilson, Romero'yu fena avladı! İzleyelim...