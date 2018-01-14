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Korkunç iddia! Dünya Kupası öncesi...

Rusya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2018 Dünya Kupası ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.

Hürriyet Haber
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Rusya'nın ev sahipliğinde Haziran ve Temmuz aylarında düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'na aylar kala futbol kamuoyu, ortaya atılan şok bir iddiayla sarsıldı.

Moskova Anti Doping Ajansı'nın eski başkanı Grigory Rodchenkov'a yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre ev sahibi ülke, futbolcularına yönelik sistematik doping girişiminde bulundu.

İddialara göre Dünya Kupası'ndaki doping kontrolleri esnasında alınacak idrar örneklerini değiştirmeyi planlayan Rusya, Soçi'de düzenlenen 2014 Kış Olimpiyatları'nda işlediği suçun bir benzerine bulaşmayı düşünüyordu.

Ortaya çıkan bu iddialar üzerineyse FIFA'nın konuyla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Eğer FIFA, Rusya'nın dopinge bulaştığına kanaat getirirse ev sahibi ülkeyi turnuvadan men edebilir. (Fanatik)

Korkunç iddia Dünya Kupası öncesi...

RUSYA

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