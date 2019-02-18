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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: DHA
18.02.2019 - 22:49, Son Güncelleme:

Korkmaz’dan hakem eleştirisi: Bugün bazı şeylere inanamadım

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Korkmaz’dan hakem eleştirisi: Bugün bazı şeylere inanamadım

 Spor Toto Süper Lig’de 22’nci hafta kapanış maçında Medipol Başakşehir deplasmanda Antalyaspor’u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. 

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz maçtan sonra yaptığı açıklamada, oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik etti. Kendisinin bugüne kadar hiçbir hakem hakkında yorum yapmadığını belirten Bülent Korkmaz, Zaten eleştiri yaparsak ceza alıyoruz. Mağlup olduğumuz maçta bile gidip hakemleri tebrik ettik. Maalesef bugün bazı şeylere inanamadım, şaşırdım. Robinho’nun Nazım’a yaptığı pozisyon, Emre’nin Fredy’e yaptığı dirsek pozisyonu, Doukara’nın ceza sahası içerisindeki pozisyonu, artı daha önce de Galatasaray maçında VAR sisteminin hakemi Mete Kalkavan’dı. Muslera’nın Maicon’a ceza sahası dışında yaptığı hareket değerlendirilmedi. Tuhafı da Arda’nın topun kendisinden çıktığını söylemesine rağmen hakemin taç kararını değiştirmemesi. Artık ben bunu kamuoyuna bırakıyorum. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Şimdi hep beraber sakinlik zamanı. Birbirimize güvenme, inanma ve destek zamanı. Bu takım daha iyi olacak. İleriki haftalarda daha da iyi olacağız. Galibiyetler almaya başlayacağız. Biraz sıkıntılı bir dönem geçiyoruz. Bu dönemi de hep beraber atlatacağız" diye konuştu.

"KREDİDEN YİYORUZ"

Bir gazetecinin alınan sonuçlardan dolayı üzerinde bir baskı oluşup oluşmadığı şeklindeki soruya Bülent Korkmaz, Eleştirilecek kişi benim. Oyuncularımın hiçbirini eleştirmeye gerek yok. Ben bu baskılara, bu ortama alışık bir insanım. Bunu kaldırabilecek gücüm, bilgim ve birikimim de var. Dolayısıyla kredimiz çok vardı. Şimdi krediden yiyiyoruz. Ama önümüzdeki maçlarda fikstür avantajı bize dönüyor. Bunu kullanmamız gerekiyor. Bunu da kullanacağız" diye yanıt verdi.

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