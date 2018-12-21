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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
21.12.2018 - 12:14, Son Güncelleme:

Korkmaz: '7 eksik var ama F.Bahçe'yi yenmek istiyoruz'

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Korkmaz: '7 eksik var ama F.Bahçe'yi yenmek istiyoruz'

Teknik Direktör Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında pazartesi günü sahalarında karşılaşacakları Fenerbahçe maçı öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda tur atladıkları için mutlu olduklarını dile getiren Korkmaz, maç eksiği olan ve genç oyuncuların ortaya koyduğu performansın sevindirici olduğunu dile getirdi.

İlk yarının son maçını sahalarında Fenerbahçe ile oynayacaklarını kaydeden Korkmaz, ”Zor karşılaşma olacak. Özellikle bizim için sakat ve cezalı oyuncuların çok olmasının ardından ideal 11’imizi oluşturmaya çalışacağız. Ama Fenerbahçe karşısında kesinlikle çok koşmamız, çok mücadele etmemiz ve bütün halinde oynamamız lazım. En büyük avantajımız taraftarımız, bu avantajı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" diye konuştu.

"Kazanmak istiyoruz"
Pazartesi günü Fenerbahçe’den fazla koşup, mücadele edip takım halinde oynamaları halinde gülen tarafın kendilerinin olacağının altını çizen Bülent Korkmaz, “Her maçı çıkış kapısı olarak görüyoruz. Çok önemli bir takımla oynayacağız. Türkiye’nin büyük, şampiyon olmuş, kulüplerinden biri, şu anki mevcut durumu aldatıcı olabilir sezonun ikinci yarısında farklı olacaklarını düşünüyorum. Biz kendi evimizde kazanmak istiyoruz. Takım halinde kim kompak oynuyorsa, rakibinden fazla koşup mücadele ediyorsa o takım kazanıyor. Bunun üzerinde önemle duruyoruz” diye konuştu.

"Güçlü bağlarımız var"
Daha bir şey başaramadıklarına değinen Korkmaz, “Sezon sonu önemli. Bu sırf çok iyi oyuncularla olmuyor. Biz iyi bir aileyiz ve karakterli oyuncu grubundan kurulu takımız. Her oyuncu kendine göre düzgün ve karakterlidir. Önemli olan futbolcunun antrenman ve saha içindeki gösterdiği davranıştır. Bizim şansımız bunu saha ve içinde ve dışında karakterli oyuncu grubumuz var, aile bağları kuvvetli oyuncu grubumuz var. Bu bir avantaj her takımda bu olmaz. Herkes kendi takımıyla ilgili şikayet ediyor, bizim avantajımız birbirimize olan sevgi ve saygımız” ifadelerine yer verdi.

"7 eksik"
Korkmaz, ligin ilk yarısını bitirdikten sonra kulübün mali koşulları doğrultusunda transferi konuşacaklarını belirtti.
Mevlüt’ün sakatlığının devam ettiğini ve Fenerbahçe karşısında çok oynamak istediğini dile getiren Korkmaz, “Maicon, Celutska, Diego, Doğukan cezalı, Charles, Mevlüt, Doukara sakat. Ama Doukara’nın durumunu gözlemliyoruz. Alt yapıdan kadroya oyuncu alacağım. 7 oyuncuyu oynatamayacağız ama onların yerine oynayan oyuncuların aynı performansı göstereceğine inanıyorum” dedi.

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