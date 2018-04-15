Koridorda bağrışmalar! Hasan Şaş...
Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş, devre arasında Başakşehirli menajerle tartıştı.
Hasan Şaş, devre arasında Başakşehir'de Abdullah Avcı ve Orhan Ak'ın arkasından gelen takım menajeriyle tartıştı. Abdürrahim Albayrak da bu esnada araya girerek olayların büyümesini engelledi.
İlk yarı bittiğinde soyunma odası koridorunda Arda Turan, hakem Halil Umut Meler'in üzerine giderek " Benimle konuşurken yüzüme bakacaksın. Bana bakarak konuşacaksın. Önce İnsan olacaksın" diye bağırması Hasan Şaş'ı çıldırttı.
Galatasaray antrenörü Hasan Şaş, Arda'nın koridorda yüksek sesle bağırması ve hakem Halil Umut Meler'e tepkisi üzerine sinirlendi.
Arda'ya çıkışan Hasan Şaş " Efendi ol. Ayıp" diye bağırdı.
Hasan Şaş'ın öfkesi üzerine araya Sportif AŞ Başkanvekili Abdurrahim Albayrak girdi.
Arda, devre arasında bu yüzden sarı kart gördü.
27 OTOBÜS BAŞAKŞEHİR TARAFTARI GELDİ
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Medipol Başakşehir'de taraftarlar 27 otobüsle stadyuma geldi. Turuncu-lacivertliler kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.
Şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden Medipol Başakşehir, Galatasaray ile deplasmanda karşılaşırken, turuncu-lacivertli ekibin taraftarları takımlarını yalnız bırakmadı. Türk Telekom Stadyumu'nda deplasman takımı tribününe ait olan bölümün tamamını dolduran 2000 kadar Başakşehir taraftarı, takımlarına destek verdi. Bu sezon iç saha karşılaşmalarında 4 bin 500 ortalamayla oynayan Medipol Başakşehir'i, Galatasaray deplasmanında 2 bin taraftarı destekledi.
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