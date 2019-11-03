Korfbol nedir? Korfbol nasıl ve kaç kişi oynanır?
Türk Korfbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ni namağlup ilk sırada bitirerek finallere katılma hakkı elde etti. Bu gelişmenin ardından 'Korfbol' oyunu hakkındaki ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Korfbol nedir? Korfbol nasıl ve kaç kişi oynanır? İşte, Korfbol hakkında tüm ayrıntılar...
Korfbol, dikdörtgen bir alanda oynanan, her bir takımın dörder erkek ve kadın sporcudan oluştuğu ve bu oyuncuların bir korfa (sepet) şut atarak sayı kazanmaya çalıştıkları bir spor branşıdır. Oyunun ana karakteristik özellikleri, bütün sahada kullanılan çok yönlü beceriler, iş birliğine dayalı oyun, kontrollü fiziksel temas ve cinsiyet eşitliğidir.
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