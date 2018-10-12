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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
12.10.2018 - 13:29, Son Güncelleme:

Kore yolcucu ilk Türk Paramanya oyuncusu belli oldu

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Kore yolcucu ilk Türk Paramanya oyuncusu belli oldu

Dünyanın en hızlı büyüyen mobil oyun firması Netmarble, Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği Kore Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2’nci Kore Oyun Günü etkinlikleri kapsamında Paramanya Dünya Şampiyonası Türkiye Finalini düzenlendi.

Türkiye finali sonrasında Türkiye’yi Aralık ayında Kore’nin başkenti Seul’deki GIGA Arena’da gerçekleşecek turnuvada temsil edecek 2 Türk oyuncudan birincisi rakiplerini eleyerek finalde kazanan oyuncu Gökhan Yıldırım oldu.

Ankara’daki finale İstanbul’dan katılan Gökhan Yıldırım Kore’de Türkiye’yi temsil edeceğinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu, Paramanya’yı açıldığından bu yana oynadığını belirterek “Böylesine önemli uluslararası bir turnuvada ülkemi temsil edeceğimi hiç düşünmezdim. Benim için büyük sürpriz ve hayatımda unutamayacağım bir anı olacak. Çok heyecanlıyım Netmarble Türkiye ekibine teşekkür ederim.” dedi.

Paramanya’dan Türkiye’de bir ilk

Netmarble EMEA Genel Müdür Yardımcısı Aras Şenyüz, Türkiye’de ilk defa bir mobil espor oyunu için dünya şampiyonası düzenlendiğini belirtti ve dünyanın dört bir yanında düzenlenen turnuvalarda başarılı olan oyuncuların büyük finale katılarak ülkelerini temsil etmeye hak kazanacağını söyledi. Şenyüz ayrıca Türkiye’yi temsil edecek ilk oyuncu Gökhan Yıldırım’ı tebrik ederek Seul’de başarılı olacağına ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek başarılı bir sonuç alacağına inandığını sözlerine ekledi.

Dünya çapında deneyim

Paramanya’nın Türkiye’de en sevilen ve en çok oynanan oyunlardan biri olduğunu belirten Aras Şenyüz, “Yurtdışında espor alanında mücadele eden Türk oyuncuların sayısının artmasıyla birlikte Türkiye ile Kore arasındaki oyun sektörü iş birliklerinin daha da artacağına inanıyoruz ve bağlarımızı daha da güçlendiriyoruz. Paramanya ile birlikte Türkiye’de ilk defa bir mobil oyun için dünya şampiyonası düzenleniyor. Aralık ayında da kazanan 2 kişi Seul’de yapılacak büyük finalde Türkiye’yi temsil edecek. Hayatta insanın sadece bir defa yaşayabileceği, oyuncularımız için unutulmaz bir deneyim olacağını düşünüyorum. ” dedi.

 

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