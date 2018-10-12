Kore yolcucu ilk Türk Paramanya oyuncusu belli oldu
Dünyanın en hızlı büyüyen mobil oyun firması Netmarble, Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği Kore Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2’nci Kore Oyun Günü etkinlikleri kapsamında Paramanya Dünya Şampiyonası Türkiye Finalini düzenlendi.
Türkiye finali sonrasında Türkiye’yi Aralık ayında Kore’nin başkenti Seul’deki GIGA Arena’da gerçekleşecek turnuvada temsil edecek 2 Türk oyuncudan birincisi rakiplerini eleyerek finalde kazanan oyuncu Gökhan Yıldırım oldu.
Ankara’daki finale İstanbul’dan katılan Gökhan Yıldırım Kore’de Türkiye’yi temsil edeceğinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu, Paramanya’yı açıldığından bu yana oynadığını belirterek “Böylesine önemli uluslararası bir turnuvada ülkemi temsil edeceğimi hiç düşünmezdim. Benim için büyük sürpriz ve hayatımda unutamayacağım bir anı olacak. Çok heyecanlıyım Netmarble Türkiye ekibine teşekkür ederim.” dedi.
Paramanya’dan Türkiye’de bir ilk
Netmarble EMEA Genel Müdür Yardımcısı Aras Şenyüz, Türkiye’de ilk defa bir mobil espor oyunu için dünya şampiyonası düzenlendiğini belirtti ve dünyanın dört bir yanında düzenlenen turnuvalarda başarılı olan oyuncuların büyük finale katılarak ülkelerini temsil etmeye hak kazanacağını söyledi. Şenyüz ayrıca Türkiye’yi temsil edecek ilk oyuncu Gökhan Yıldırım’ı tebrik ederek Seul’de başarılı olacağına ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek başarılı bir sonuç alacağına inandığını sözlerine ekledi.
Dünya çapında deneyim
Paramanya’nın Türkiye’de en sevilen ve en çok oynanan oyunlardan biri olduğunu belirten Aras Şenyüz, “Yurtdışında espor alanında mücadele eden Türk oyuncuların sayısının artmasıyla birlikte Türkiye ile Kore arasındaki oyun sektörü iş birliklerinin daha da artacağına inanıyoruz ve bağlarımızı daha da güçlendiriyoruz. Paramanya ile birlikte Türkiye’de ilk defa bir mobil oyun için dünya şampiyonası düzenleniyor. Aralık ayında da kazanan 2 kişi Seul’de yapılacak büyük finalde Türkiye’yi temsil edecek. Hayatta insanın sadece bir defa yaşayabileceği, oyuncularımız için unutulmaz bir deneyim olacağını düşünüyorum. ” dedi.
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