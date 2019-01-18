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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
18.01.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Koray Şener'in anısına park açılıyor

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Koray Şener'in anısına park açılıyor

Koray Şener’in adının yaşatılacağı "Koray Şener Barış, Dostluk ve Kardeşlik Parkı” 20 Ocak Pazar günü saat 15.00’de Yalova’da açılıyor.

Spor Toto Süper Lig’in 11'inci haftasında Türk Telekom Stadı’nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koray Şener’in adının yaşatılacağı "Koray Şener Barış, Dostluk ve Kardeşlik Parkı” 20 Ocak Pazar günü saat 15.00’de Yalova’da açılıyor.

Koray Şener Barış, Dostluk ve Kardeşlik Parkı’nın açılışına Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın yanı sıra Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Futbol Takımı’nın oyuncuları ve Koray Şener’in ailesi de katılacak.

"ALİ KOÇ VE FENERBAHÇE FUTBOL TAKIMI DA VEFASINI GÖSTERDİ"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Vefa Salman, “3 Kasım 2018 tarihinde gerçekleşen Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde bir evladımızı, bir kardeşimizi geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Bu kardeşimizin adının yaşatılması için bir çalışma başlattık. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanımız Sayın Ali Koç’u da arayarak Koray Şener’in adının Yalova’da yaşatılması için bir parka vermek istediğimi dile getirdim. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde adının 'Koray Şener Barış, Dostluk ve Kardeşlik Parkı' olabileceğini Sayın Koç’a ilettim. Sağ olsun o da ‘Vefa Başkan güzel düşünmüşsün, ben de takımla birlikte açılışta bulunacağım’ dedi. Ben buradan siyasi görüş ve takım ayrımı yapılmaksızın tüm hemşehrilerimi pazar günü saat 15.00’de yapılacak açılışımıza bekliyorum. Pazar günü hep birlikte kenetlenerek, tüm Türkiye’ye birlik ve beraberlik mesajı verelim. Bir kez daha henüz gençliğinin baharında olan Koray evladımıza Allah’tan rahmet dilerken, sevenlerine ve tüm taraftar camiasına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum” dedi.

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