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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
20.01.2019 - 17:01, Son Güncelleme:

Koray Şener Barış, Dostluk ve Kardeşlik Parkı açıldı

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Koray Şener Barış, Dostluk ve Kardeşlik Parkı açıldı

Yalova Belediyesi tarafından, Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi tribünde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren 22 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Koray Şener’in adının verildiği park törenle açıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör Ersun Yanal, takım kaptanları Volkan Demirel ve Mehmet Topal’ın yanı sıra Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’da törende yer aldı.

“Koray’ı her zaman kalbimizde yaşatacağız”

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’a anlamlı hareketinden dolayı teşekkür eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bu genç arkadaşı her zaman kalbimizde yaşatacağız. Bu güzel, tertemiz, genç, pırıl pırıl arkadaşlarımızın, Fenerbahçe aşkıyla yanıp tutuşan herkese örnek olacak değerler bu kardeşlerimizi örnek alalım. Bu kardeşimizin ismi barış, dostluk ve kardeşlik için bu parkta yaşayacak” dedi.

Öte yandan Koray Şener Barış, Dostluk ve Kardeşlik Parkı'nın açılışında Fenerbahçeli, Galatasaraylı ve Beşiktaşlı taraftarlar tek yürek olarak vefat eden genç taraftar için birlikte marşlar söylediler.

Koray Şener Barış, Dostluk ve Kardeşlik Parkı'nın açılışı sonrasında Fenerbahçe kafilesi, Bursa’ya hareket ederek yarın Bursaspor ile oynayacağı maç için kentte kampa girdi.

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