Koray Günter'e İtalya'dan sürpriz talip

Galatasaray'da forma şansı bulamayan genç savunmacı Koray Günter'e İtalya'dan sürpriz bir talip var. Serie A ekiplerinden Udinese'nin Günter'i transfer etmek için ocakta harekete geçeceği ifade edildi.

İtalyan basınında yer alan habere göre sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan stoper için ocakta harekete geçecek olan Udinese, onu önümüzdeki sezon transfer etmek üzere ön sözleşme yapacak.

FORMAYI UNUTTU

Bir önceki sezon yaşadığı sakatlıkla bir maçta bile forma giyemeyen 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise ilk hafta oynanan Kayserispor mücadelesinde sadece 9 dakika süre aldı. Maicon, Serdar Aziz ve Ahmet Çalık’ın yanı sıra Jason Denayer'in de gelişiyle beşinci stoper konumuna düşen Koray Günter, henüz Igor Tudor'un gözüne giremedi.

2014-15 sezonunda Borussia Dortmund'dan 2.5 milyon Euro transfer bedeliyle alınan Günter, sarı-kırmızılılarda beklenen patlamayı yapamadı.