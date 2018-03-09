Koray Durkal'dan dev E-Spor organizasyonuna davet
Yapı Kredi Play E-Spor Arena Oyun ve Dijital Yaşam Festivali hafta sonu Hilton Convention&Exhibition Center’da yapılacak.
Bu görkemli şov öncesi CNN Türk ekranlarında Başak Şengül’ün sorularını yanıtlayan Hürriyet Gazetesi Spor Yazarı Koray Durkal, ‘espor hitap ettiği jenerasyon ve izlenme oranları nedeniyle son derece popüler. Bu ekosistem giderek güçleniyor. Biz de bu festivalde profesyonel bir turnuva düzenlemek yerine amatör oyunculardan kurulu bir çatı kurmayı tercih ettik. Herkesi bu hafta sonu Hilton’a bekliyoruz’ diye konuştu.
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