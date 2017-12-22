Kör olan tek gözüne 376 bin lira tazminat

2014 yılı Nisan ayında oynanan Galatarasay’ın Bursaspor’u 5-2 yendiği Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı sonrası bir grup taraftar Bursaspor yönetimini protesto etti. Çıkan olaylara polis plastik mermi atarak müdahale etti. Mermilerden biri Bursasporlu 31 yaşındaki Osman Akarsu Yılmaz'ın sağ gözüne isabet etti. Hemen hastaneye kaldırılan Yılmaz’ın sinir siyatik zarının yırtılmasına bağlı sol gözünün kör olduğu ortaya çıktı.

Kör olan göze 6 ay hapis cezası

Taraftarın gözünün kör olmasıyla alakalı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde komiser yardımcısı olarak görev yapan A.T. ve polis memuru N.K. hakkında "taksirle bir kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan 2’şer yıla kadar hapis talebiyle 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Yapılan yargılama sonucunda A.T. beraat ederken, N.K. ise 6 ay 20 gün hapis cezası aldı. Ancak ceza hükmün açıklanmasına bırakıldı.

376 bin lira tazminat

Öte yandan genç taraftar, gözünün birini kaybetmesi ile ilgili avukatı aracılığıyla Bursa Valiliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne tazminat davası da açtı. Bursa 3. İdare Mahkemesi’nde görülen davada Yılmaz’ın sağ gözünde kalıcı körlük olması sebebiyle karşı taraf kusurlu bulundu. Bilirkişi, Yılmaz’ın iş gücü kaybına karşılık 336 bin 879 lira 34 kuruş zararda olduğunu tespit etti. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Bursa Valiliği avukatları olayla alakalı savunmalarını yaptı. Mahkeme heyeti açıkladığı kararda, Yılmaz’a bir gözünü kaybetmesinden dolayı manevi 40 bin lira tazminat, 336 bin 879 lira 34 kuruşta maddi tazminat verilmesine hükmetti.

O taraftar konuştu

Olay günü yaşadıklarını anlatan Osman Akarsu Yılmaz, “O tarihten atılan bir mermi sonucu ben bir gözümü kaybettim. Hiç olmadık anda vurulduğumu ve herkesin benim üzerimden geçtiğini hissettim. Ondan sonra beni hastaneye götürdüler. Gözümde baya bir hasarlar olduğu belliydi, gözüm şişmişti. Ondan sonra tedavi süreci başladı. Bu süreçte bir gözümüzü kaybettik. Bundan dolayı bir maddi ve manevi bir tazminat davasında bulunduk. 5 sene oldu. Bu süreçte genel olarak hakkımız olanı kazandık. Ama bir nevi ben bedenimin bir yarısını kaybettim. Bir gözüm gitti” dedi.

O süreçte çok sıkıntı çektiğini anlatan Yılmaz, “Psikolojik tedavi gördüm. 2-3 sene boyunca çalışamadım. Ayda bir üniversiteye tedaviye gidiyordum. Gözüme mercek taktılar. Onu çıkartınca tekrar ameliyat istediler. O zamanlar yeni evlenmiştim. Yüzde 46 görme raporum var. Ama genel olarak yüzde 90 sağ göz görmüyor. Atılan mermi sonucunda gözün ön kısmında büyük yara oldu. Sol görüyor. Zorlandığı için bazen sıkıntı yaşıyor. Bulanıklık oluyor. Şu anda gözlük kullanmıyorum” diye konuştu.

“Adalet yerini buldu”

Adaletin yerini bulduğunu belirten Yılmaz şunları söyledi: “Benim ve ailem için bir umut. Maçlara gittiğim zaman ailem ders almadın mı diye söylüyordu. Biz sevgi için gidiyoruz. Bu olay stat içerisinde olmadı. Bu her insanın başına gelebilir. Ben sonuna kadar gideceğim. Olaylara karışsam tazminat davasını kazanamam. Merminin bir tanesi gözüme geldi. Atış uzaklığı 8 metreydi. Aslında bel altına atması gerekiyordu.”