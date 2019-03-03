Konyaspor'a Beto engeli!
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Atiker Konyaspor, evinde Göztepe'yi konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle son buldu.
Ev sahibi ekip Petar Filipovic'in golüyle 1-0 öne geçerken İzmir temsilcisi 54'te Yasin Öztekin ile eşitliği sağladı. Konyaspor'da son dakikalarda kazanılan penaltıyı 90+3'te Skubic kaçırdı. Beto takımına 1 puanı hediye etti.
Penaltıda Jahovic'e sert müdahalede bulunan Kadu çift sarıdan kırmızı kart gördü.
Konyaspor 35 puana yükselirken, Göztepe 27 puanla haftayı kapadı.
Aykut Kocaman'ın ekibi ligde bir sonraki hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. Ege temsilcisi ise evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Abdulkadir Bitigen , Esat Sancaktar , Erdinç Sezertam
Konyaspor: Serkan , Skubic , Ali (Ömer Ali dk.70 ), Filipovic , Zuta (Ferhat dk.46 ), Volkan , Milosevic , Jevtovic , Traore , Fofana (Amir dk. 82 ?) Jahovic
Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Selim, Uğur, Opanasenko, Ali Çamdalı, Mücahit Can Akçay
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Göztepe: Beto , Gassama , Kadu , Titi , Berkan , Borges , Castro (Poko dk.85 ?), Serdar , Deniz (Jerome dk.69 ), Yasin , Ghilas (Ael dk.46 )
Yedekler: Göktuğ, Wallace, Alpaslan, Halil, Gouffran, Yalçın, Tayfur
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Goller: Filipovic (dk. 18) (Atiker Konyaspor), Yasin (dk. 54) (Göztepe)
Kırmızı kart: Kadu (Göztepe)
Sarı kartlar: Zuta, Ferhat (Konyaspor), Yasin, Beto (Göztepe)
Maçtan önemli dakikalar
14. dakikada Filipovic’in ara pasında kaleci karşı karşıya kalan Jahovic’in şutunda Beto topu çeldi.
18. dakikada sağ kanattan Traore'nin kullandığı köşe atışında ön direğe hareketlenen Filipovic topa ağlarla buluşturdu. 1-0
21. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında ceza sahası içinde topla buluşan Deniz’in şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
31. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor atağında Volkan’ın kısa pasıyla topla buluşan Fofana’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Beto’da kaldı.
Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekip Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
54. dakikada orta sahadan gelişen Göztepe atağında, Castro’nun verdiği uzun pasa hareketlenerek kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin, yaptığı vuruşla eşitliği sağlayan isim oldu. 1-1
56. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında, kaleci Serkan boşa çıktı. Korner noktasına yakın noktada topu kapan Deniz’in boş kaleye vurduğu şut direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
68. dakikada sağ taraftan gelişen Atiker Konyaspor atağında, Jevtovic’in ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Milosevic’in şutunda kaleci Beto topu son anda kornere gönderdi.
88. dakikada orta alandan gelişen Atiker Konyaspor atağında ceza sahası içisinde topla buluşan Jahovic, Kadu’nun müdahalesi sonucu yerde kaldı. Bu pozisyon sonrası VAR’a giden hakem Ablulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.
90. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Skubic geldi. Bu futbolcunun şutunda kaleci Beto, doğru köşeyi seçerek gole engel oldu.
90+6. dakikada sağ taraftan gelişen Atiker Konyaspor atağında Milosevic’in ortasında Jahovic kafa vuruşunu yaptı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda top üstten auta çıktı.
Mücadele 1-1 eşitlikle son buldu.
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