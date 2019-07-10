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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.07.2019 - 21:45, Son Güncelleme:

Konyaspor'un yeni transferi Riad Bajic: "Eski günlere dönmek istiyorum"

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Konyaspor'un yeni transferi Riad Bajic: "Eski günlere dönmek istiyorum"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un yeni transferi Riad Bajic, yaklaşık 2 yıl aradan sonra tekrar takıma dönmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Bajiç, Bolu kampında antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

Konyaspor'daki ilk döneminin çok başarılı geçtiğini hatırlatan Bajic, "Bu durum sonuçlara da yansıdı. Medipol Başakşehir'e geçince farklı bir ortama girdim. Daha yüksek bir rekabet içinde oldum. Aynı zamanda ciddi bir sakatlık geçirdim. Çok kötü değildi ama benim düşündüğüm gibi de olmadı. Önümüzdeki sezon teknik anlamda eski günlere dönmek istiyorum." diye konuştu. 

Konyaspor taraftarının kendisine olan ilgisinden son derece memnun olduğunu aktaran golcü oyuncu, "Konyaspor seyircisi ile zaten iyi bir ilişkim vardır. Başarı gelince, bu durum daha üst seviyeye çıktı. Konyaspor Türkiye'nin belki en iyi seyircisine sahip kulübü. Burada olduğum için mutluyum. İnanıyorum ki tekrar onlarla iyi bir sezon geçireceğiz. Buradaki atmosferi çok özlemiştim." ifadelerini kullandı. 

Yeni sezon hazırlıkları 

Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde dün kampa giren yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yaptığı akşam antrenmanına koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 

Daha sonra top sürme ve pas çalışması gerçekleştiren Konyasporlu futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren idmanı kondisyon çalışması yaparak tamamladı. 

Konya ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek. 

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