Konyaspor'un rakibi Marsilya, deplasmanda güldü

Ligue 1'in 6. haftasında, Amiens, Stade de la Licorne'de Marsilya'yı ağırlarken maç, 0-2'lik Marsilya galibiyeti ile sonuçlandı.
İlkyarısı golsüz sona eren mücadelede Marsilya'ya galibiyeti getiren goller, 52. ve 55. dakikalarda N'jie'den geldi.
Bu skorun ardından Marsilya 3. galibiyetini aldı ve puanını 10 yaptı. Üst üste 2 galibiyetin ardından yenilgiyle tanışan Amiens ise 6 puanda kaldı.
Ligue 1'in 7. haftasında Marsilya evinde Toulose ile karşılaşacakken, Amiens ise deplasmanda Caen'e konuk olacak.