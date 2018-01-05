Konyaspor'un forvet kararı Ukrayna'dan!

Evouna, Ezekiel ve Eze’yle yollarını ayırıp forvete kaliteli bir isim kazandırmak için düğmeye basan Atiker Konyaspor’da menacerler dünyaca ünlü yıldız Robinho’yu önermişti.



Bir yandan da Ukraynalı milli forvet oyuncusu Artem Kravets’le yakından ilgilenen Yeşil- Beyazlılar, kararını verdi.



Teknik direktör Mehmet Özdilek’in yönetimden Kravets’in alınmasını istediği öğrenildi. Ukrayna devi Dinamo Kiev’le sözleşmesi sona eren yıldız forvetle vakit kaybetmeden temasa geçen idarecilerin transferde önemli mesafe katettikleri ve bu oyuncunun kadroya katılmasının an meselesi olduğu vurgulandı.



Atiker Konyaspor, ayrıca Karabükspor’dan ayrılmasına kesin gözle bakılan başarılı forvet Yatabare’yle de her konuda anlaştı.(Fanatik)