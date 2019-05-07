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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
07.05.2019 - 17:40, Son Güncelleme:

Konyasporlu taraftarları taşıyan otobüslerin camları kırıldı

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Konyasporlu taraftarları taşıyan otobüslerin camları kırıldı

Aytemiz Alanyaspor ile Atiker Konyaspor arasında dün akşam oynanan maç sonrası yeşil beyazlı taraftarları taşıyan 4 otobüsün camları taşlanarak kırıldı.

Atiker Konyaspor'un resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan ve yeşil beyazlıların 4-2 üstünlüğü ile sona eren maçın ardından üzüntü verici olayların yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz futbol dünyasında belki de bir ilki gerçekleştirmiş ve hafta içi maç duyurularında Josef Sural’ın fotoğrafına yer vermiştir. Bununla birlikte takımımız maça “Acınız Acımızdır” pankartıyla çıkmış, taraftarlarımız da aynı pankartı tribünlerde açarak komşu şehrimizin üzüntüsünü paylaşmıştır. Bununla birlikte yine kulübümüz, maç öncesi Alanyaspor yöneticileri ve protokolüne bir tarafta her iki kulübün isimlerinin olduğu arka tarafında ise Josef Sural’ın aziz hatırasının yaşatıldığı kaşkollar dağıtmış kardeşlik hukukunun yeniden tesisi için üzerine düşeni layıkıyla yerine getirmiştir. Futbolcularımız ise maç öncesinde 90 numaralı Atiker Konyaspor formasıyla Alanyasporlu futbolcularla birlikte karışık vaziyette fotoğraf çektirerek futbol tarihine kardeşlik adına önemli bir iz bırakmıştır. Yine futbolcularımızdan Ömer Ali Şahiner ve takımımızın diğer oyuncuları, rakip filelere gönderdiğimiz ancak VAR incelemesi sonrası iptal edilen gol vuruşunun ardından sevinmemiş, Josef Sural’ın aziz hatırasını bu şekilde yad etmişlerdir."

Konyasporlu taraftarları taşıyan otobüslerin camları kırıldı

OTOBÜSLERİN CAMLARI KIRILDI

Açıklamaya şöyle devam edildi: "Futbolcularımız Ömer Ali Şahiner’e ve kalecimiz Serkan Kırıntılı’ya hak etmedikleri şekilde ve bizleri de ziyadesiyle üzen tezahüratlar yapılmış, kalecimize yabancı cisim atılmış, tribünlerde kulübümüzü bir terör örgütüyle ilişkilendirerek taraftarlarımız tahrik edilmiştir. 100 yıllık bir geçmişe sahip olan kulübümüzün başkan ve yöneticilerinin ne geçmişte ne de bugün bu hain terör örgütüyle hiçbir ilgisi olmamıştır. Camiamızın kırmızı çizgilerinden biri olan bu konunun takımımız 3-2 öne geçtiği andan itibaren tribünlerde yeniden zikredilmesi her iki takımın yöneticilerinin büyük gayretlerine rağmen yeniden oluşturulmaya çalışılan kardeşlik iklimini sekteye uğratmıştır.  Öne geçtiğimiz dakikalardan sonra yaşananlar neticesinde başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizin araçları stadyumdan jandarma eskort marifeti ve plakaların değiştirilmesiyle 1 saat sonra ancak çıkabilmiştir. Taraftar otobüslerimiz de tıpkı geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi yine taşlanmış ve ne yazık ki 4 otobüsün camı kırılmıştır. Bu anlamda kardeşliğimizin pekişmesi için çaba harcayan Alanyasporluları bir tarafa ayırarak tribünlerde öfke, nefret, hakaret, itham ve itiraflarla üzerimize yafta bırakmaya çalışanları, futbolcularımıza küfredenleri, otobüslerimizi taşlayanları esefle kınıyoruz."

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