Konyasporlu Mehdi İtalya’ya transfer oldu
Atiker Konyasporlu futbolcu Mehdi Bourabia, 2 Milyon 250 bin Euro karşılığında İtalya Serie A takımlarından Sassuolo'ya transfer oldu.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada oyuncuya teşekkür edilerek şöyle denildi:
"Futbolcumuz Mehdi Bourabia’nın İtalya Seri A takımlarından Sassuolo’da oynamak istediğini yönetim kurulumuza bildirmesi üzerine yapılan görüşmeler neticesinde, oyuncumuz ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesih etmiş bulunmaktayız. Oyuncumuzun Sassulo’ya transferi 2 milyon 250 bin Euro karşılığında gerçekleşmiştir. Mehdi Bourabia’ya Atiker Konyaspor’umuza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."
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