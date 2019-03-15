Konyaspor'dan Serkan KÄ±rÄ±ntÄ±lÄ± tepkisi!
Ay YÄ±ldÄ±zlÄ±larÄ±n 2020 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ± Elemeleri'nde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta EskiÅŸehir'de Moldova ile oynayacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±n aday kadrosu aÃ§Ä±klandÄ±.
Milli TakÄ±m'Ä±n yeni teknik direktÃ¶rÃ¼ Åženol GÃ¼neÅŸ, Lucescu'nun Milli TakÄ±m'a Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Konyaspor kalecisi Serkan KÄ±rÄ±ntÄ±lÄ±'yÄ± kadroya almadÄ±.
Bu geliÅŸmenin ardÄ±ndan Konyaspor KulÃ¼bÃ¼ resmi Twitter hesabÄ±ndan bu olayla ilgili bir paylaÅŸÄ±mda bulundu.
Ä°ÅŸte Konyaspor'un yaptÄ±ÄŸÄ± o paylaÅŸÄ±m:
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