Konyaspor'dan savunmaya transfer
Konyaspor, savunma hattı için aradığı ismi İtalya Serie B ekiplerinden Benevento'da buldu.
Rus basınının iddiasına göre, Konyaspor Benevento forması giyen 24 yaşındaki Fransız stoper Jean-Claude Billong'u transfer etmek istiyor.
Jean-Claude Billong, geçtiğimiz sezon devre arasında Maribor'dan Benevento'ya transfer olmuş ve ligde 5 maçta forma şansı bulmuştu.
1.92 boyundaki dev stoperin Transfermarkt verilerine göre 900 bin Euro bonservis bedeli bulunuyor.(Ajansspor)
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