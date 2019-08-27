Konyaspor'dan flaş Aykut Kocaman paylaşımı
Konyaspor Kulübü, savunma futbolu oynadıkları şeklindeki iddialara yaptıkları paylaşımla yanıt verdi.
Yeşil beyazlı kulüp teknik direktör Aykut Kocaman'ın resminin yer aldığı paylaşımında, "Düzenli oyunu ‘sıkıcı oyun’ diye lanse edenlere küçük bir hatırlatma! Savunma futbolu oynayan (!) Konyaspor'un ilk 2 hafta istatistiği. Sezonun ilk 2 haftasında 39 şut ile en çok şut çeken takım' ifadesine yer verdi.
İşte Konyaspor'un o paylaşımı:
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