Konyaspor’dan Fikret Orman’a destek

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı için aday olması durumunda Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’a destek vereceklerini söyledi.

Başkan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray’da başkanlık görevi sona eren ve aynı anda yürüttüğü Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini de bırakmak durumunda kalan Dursun Özbek’e, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Vakfın başkanlığına seçilecek yeni isme ilişkin değerlendirmede bulunan Yılmaz, "Sayın Dursun Özbek’ten boşalan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı için Sayın Fikret Orman’ı aday olması halinde destekleyeceğiz. Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman’ın, Kulüpler Birliğinin misyonuna yeni bakış açısı ve yeni bir vizyon getirebileceğine inanıyor, başkanlığına sıcak bakıyoruz." diye konuştu.