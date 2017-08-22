Konyaspor'dan farklı tarife

Yardımlaşmaya, dayanışmaya ve tüm engelleri ortadan kaldırmaya vesile olan Kurban Bayramı yaklaşırken çok önemli bir konuyu yeniden hatırlatmak gerekiyor. Türkiye’de yaklaşık 9 milyon engelli yaşıyor ve yine yaklaşık 250 bin engellinin ihtiyaçlarına uygun, kişisel tekerlekli sandalyeye ihtiyacı var. Tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan engelliler kadar, bu ihtiyacı karşılamak için sırada bekleyen bağışçıların da olduğunu biliyoruz. Ancak, yaygın kanının aksine, herhangi bir tekerlekli sandalye bir engellinin derdine derman olmuyor. O yüzden tekerlekli sandalye bağışlarınızın amacına tam olarak ulaşabilmesi için bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmakta fayda var. Yıllardır ülke çapında engelliler adına önemli faaliyetler yürüten ve bu yıl 25. yaşını kutlayan Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği (BEDD), tekerlekli sandalye bağışının önemi ve nasıl uygulanması gerektiği konusunda bize çok önemli bilgiler veriyor. Detaylar haberimizde…