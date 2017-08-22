Konyaspor'dan farklı tarife

Futbol: Süper Lig - Atiker Konyaspor: 3 - Gençlerbirliği: 0
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat Öztorun, Ali Çamdalı, Mehdi Bourabia, Ömer Ali Şahiner (Dk. 77 Ezekiel), Musa Araz (Dk. 77 Jonsson), Milosevic, Fofana (Dk. 86 Vedat Bora)
Gençlerbirliği: Hopf, Zeki Yavru (Dk. 45 Sukuletic), Palitsevich, Luccas Claro, Halil İbrahim Pehlivan, Ahmet İlhan Özek, Khalili, Issah,
Milinkovic (Dk. Murat Duruer), Serdar Özkan (Dk. 45 Elvis Manu), Rantie
Goller: Dk. 24 ve 53 Musa Araz, Dk. 43 Skubic (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Milosevic (Atiker Konyaspor), Dk. 82 Halil İbrahim Pehlivan (Gençlerbirliği)
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Süper Lig'in ikinci haftasında Atiker Konyaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
6. dakikada Atiker Konyaspor gole yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Fofana, altıpas üzerinde meşin yuvarlığı Musa Araz'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda, top auta çıktı.
24. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Atiker Konyaspor'da Milosevic'in uzun pasına hareketlenip ceza sahasında topla buluşan Musa Araz, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
43. dakikada Atiker Konyaspor farkı ikiye çıkardı. Yeşil-beyazlı takımda sol kanattan Ferhat Öztorun'un ortaladığı topa yükselen Skubic, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0
Karşılaşmanın ilk yarısı, Atiker Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki saha olayları nedeniyle 5 maç seyircisiz oynama cezası alan Atiker Konyaspor'da stadın güney tribününe, "Vatan için ölmek kaderim. Böyle kaderin ellerinden öperim. İyi ki varsın Eren." yazılı pankart serildi.
53. dakikada Konya temsilcisi, mücadelede farkı 3'e taşıdı. Milosevic'in pasında savunmanın arkasına sarkan Musa Araz, ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0
68. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Gençlerbirliği'nde Ahmet İlhan Özek'in ceza sahasına ortasında topla buluşan Murat Duruer'in sert şutunda, meşin yuvarlak savunmadan kornere çıktı.
88. dakikada Jonsson'un pasına hareketlenen Ezekiel'in altıpas üzerinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak auta gitti.
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.