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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
27.02.2019 - 17:40, Son Güncelleme:

Konyaspor'dan basketbol atılımı! 1. Lig'den...

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Konyaspor'dan basketbol atılımı! 1. Lig'den...

Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk, Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Selçuklu Basketbol Takımı'nın bünyelerine katıldığını duyurdu.

Hilmi Kulluk, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, bir süredir Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde Konya'yı temsil eden Selçuklu Basketbol Takımı'nı Konyaspor'un bünyesine katabilmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Selçuklu Basketbol Takımı'nın dün itibarıyla devir işlemlerinin tamamlandığını ifade eden Kulluk, şunları kaydetti:
"Bu gelişmeler neticesinde başkan yardımcılarımızdan Abbas Kılıç, asbaşkanlarımızdan Mustafa Aydınalp ile yönetim kurulu üyelerimizden Uğur Öncan, teknik heyetimiz ve basketbolcularımızla bir araya geldi ve yeni sözleşmeler imzalandı. Bugün geldiğimiz noktada mevcut durum göz önüne alındığında sorumluluktan kaçmamız mümkün değildi. Çok değerli yönetim kurulu üyelerimizle yaptığımız durum değerlendirmesi neticesinde elimizi taşın altına koymaya karar verdik.

Bu yola çıkarken amacımız, kulübümüzü bütün branşlarda marka haline getirmek ve ülke sporunda lokomotif kulüplerin içinde yer almasını sağlamaktı. Bu bağlamda basketbol takımımızı da ilk planda bir üst seviyeye çıkarabilmek için elimizden gelen gayreti hep birlikte göstereceğiz. Bu konuda şehrimize ve taraftarımıza güvenimiz sonsuz. Birçok zorluğa birlikte göğüs gerdik, inşallah kulübümüzü layık olduğu seviyeye yine güç birliği yaparak, beraber taşıyacağız."

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Kulluk, Konyaspor'un hafta sonu iki önemli karşılaşmaya çıkacağını belirterek, "Önce Süper Lig'de saat 13.30'da Göztepe ile daha sonra saat 17.00'de Ormanspor ile takımlarımız puan mücadelesine çıkacak. Taraftarlarımızdan hem futbol hem de basketbol takımlarımızı bu kritik süreçte yalnız bırakmamalarını istirham ediyorum. İnşallah Göztepe'yi evimizde mağlup ederek hedeflerimize bir adım daha yaklaşırken, Konyaspor Basketbol Takımımızı da büyük bir coşkuyla destekleyerek yeşil-beyazlı formayla ilk maçlarında ilk galibiyetlerini alabilmelerine yardımcı olabilmek için Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda olacağız." değerlendirmesinde bulundu. 

Katkılarından dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya teşekkür eden Kulluk, bundan sonra da kendilerine emanet edilen bu takımları en üst seviyelere taşımak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti.

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