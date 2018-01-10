Konyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor!

Mehmet Özdilek, devre arası kampı için bulundukları Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde basın toplantısı düzenledi. Toplantı da futbolculardan Deni Milosevic ve Ali Turan da yer aldı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak konuşmasına başlayan Özdilek, ligin ilk yarısını değerlendirirken kendisinden sonraki dönemle ilgi açıklama yapmasının daha doğru olacağını belirtti.

Tüm maçlarda kazanabilecek performans sergilediklerini anlatan Özdilek, şunları kaydetti:

"Ligde konum olarak 17 hafta sonra bulunduğumuz yer itibarıyla mutlu değiliz. Oyunsal anlamda 4-5 puanımız olabilirdi. Çünkü bunu alabilecek kadar oynadık. Ama bazen futbolda iyi oyun yetmiyor. Bunu sonuçlandırmak çok önemli. Rakip ceza sahasında en fazla topla oynayan, en fazla pozisyon üreten takımlar sırasında üçüncüyüz. Çok büyük bir gelişim. Zaten zor gol yiyen bir takımız. Bunu biraz daha geliştireceğiz. Özellikle ilk devrede önde bitiricilik anlamında elimizdeki mevcut oyuncuların tümünü kullanmama rağmen maalesef gerekli performansı alamadım."

Özdilek, futbolda golün çok önemli olduğunu hatırlatarak, en büyük sorunlarının kaleye kadar gelen topu gole çevirememek olduğunu söyledi.

Zaman zaman bunun travmasını yaşadıklarını aktaran Özdilek, "Takım savunması anlamında da bir yere kadar dayanabiliyorsunuz. Yapacağınız bir hata pahalıya mal oluyor. Ama kaybettiğimiz, kazandığımız ya da berabere bitirdiğimiz maçlardan sonra bile aynı heyecan ve ciddiyetle yolumuza devam ettik. Ligi puansal anlamda belki bir kaç puan daha yukarıda bitirebilirdik. Ancak oyunsal anlamda oldukça yukarıda bitirdiğimizi düşünüyorum. Eksikliklerimiz kamuoyu tarafından da biliniyor. Ligin ilk yarısı biter bitmez bazı oyuncularımızla da yollarımızı ayırma kararı aldık. Bu isimlerin başında, Imoh Ezekiel, Malick Evouna, Partick Friday Eze geliyor. Bunun yanı sıra Savaş Polat, Kadir Kaan Özdemir ve İsmail Güven gibi genç oyuncularımızı ise kiralık vererek gelişimlerine katkı sağlamak istedik." şeklinde konuştu.

Özdilek, göndermek istedikleri oyuncuları herhangi bir takımın istemediğini belirterek, "Bunun özellikle altının çizilmesini istiyorum. Ne Evouna'yı ne Eze'yi ne de Manyama'yı isteyen yok. Bunlar da bizim kontratlı oyuncularımız." dedi.

Sakatlıklar ve giden oyunculardan dolayı Antalya'daki kampa 12 kişiyle başladıklarını aktaran Özdilek, "Bugün itibarıyla 23 olduk. Sakatlıkları bulunan oyuncuların tekrar antrenmanlara katılmasıyla bizler de mutlu olduk. Yatabare özellikle hücumdaki sorunumuzu çözme adına önemli isimlerden bir tanesi. Transferde aslında biraz geç kaldık gibi. İkinci yarıya başlarken en azından 3 oyuncunun daha kadroda olması gerekiyor. Sanıyorum ki bir iki gün içerisinde diğer oyuncular da bünyemize katılacaktır. Bu konuda ciddi baskı yapıyorum. Bir orta saha, bir kanat ve bir santrfor daha düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde var olmaya çalıştıklarının altını çizen Özdilek, Avrupa'da son maça kadar iddialarını devam ettirdiklerini belirterek, "Avrupa'da geçen yıl 1 puan almıştık. Bu sene aldığımız 6 puanla hem ülkemizi hem de takımımızı Avrupa'da en iyi şekilde temsil ettik." şeklinde görüş bildirdi.

Kaptan Ali Turan: "Düşme korkumuz yok"

Yeşil-beyazlıların kaptanı Ali Turan da yoğun ve faydalı bir kamp süreci geçirdiklerini söyledi.

Takımın sakatlıklardan kaynaklanan eksikliklerinin bulunduğunu anlatan Ali Turan, "Arkadaşlarımızın sakatlıklarının düzelmesi ve aramıza yeni katılan Mustapha Yatabare ile beraber güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. İnşallah 2-3 tane transferimizle ikinci yarı taraftarımıza güzel bir Konyaspor izletmek istiyoruz." diye konuştu.

"Ligde düşme hattında bulunuyorsunuz. Korku var mı?" sorusunu Ali Turan, "Düşme korkumuz yok açıkçası. Biz Süper Lig'de ilk senemizde de aynı şeyi yaşadık. Biz iyi bir takımız. Bizim öyle bir korkumuz yok. Özellikle Mehmet Özdilek hocamızla performansımız da arttı. " diye cevapladı.

Milosevic: "İkinci yarıda daha etkili bir Konyaspor olacak"



Yeşil-beyazlı ekipten Deni Milosevic ise kamp için bulundukları Antalya'nın çalışmak için çok uygun bir yer olduğunu ifade etti.

İkinci yarıya çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan Milosevic, "İlk yarıya baktığımız zaman belli başlı değişiklikler oldu. Şimdi de yeni gelecek 2-3 arkadaşımızla ikinci yarıda daha etkili bir Konyaspor olacak." diye konuştu.

Milosevic, oynadığı pozisyon itibarıyla teknik direktör nerede uygun görürse orada oynadığını belirterek, "Benim görevim, takım için nerede oynarsam oynayayım yüzde yüzümü kullanmaktır." yorumunu yaptı.