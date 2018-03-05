Konyaspor’da Sergen Yalçın dönemi
Atiker Konyaspor’da Mehmet Özdilek’ten boşalan teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın getirildi. Yalçın’ın yarın takımla birlikte antrenmanlara başlayacağı belirtildi.
Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından teknik direktör Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Atiker Konyaspor’da, göreve Sergen Yalçın getirildi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz bu akşam gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaşmıştır. Sergen Yalçın, salı günü takımımızın başında antrenmana çıkacaktır" denildi.
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