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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
02.12.2019 - 13:39, Son Güncelleme:

Konyaspor’da Hurtado sevinci

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Konyaspor’da Hurtado sevinci

İTTİFAK Holding Konyaspor, ligde oynadığı son 6 maçta sadece 1 puan alabildi. Yeşil beyazlılar kötü gidişe çare ararken, sakatlığının ardından bu sezon ilk kez forma şansı bulan Perulu Paolo Hurtado’nun takıma dönmesi hem teknik ekibi hem de taraftarları sevindirdi.

Süper Lig’in 13’üncü haftası geride kalırken, İttifak Holding Konyaspor topladığı 13 puanla 14’üncü sırada yer aldı. Ligde oynadığı son 6 maçta sadece 1 puan alabilen yeşil beyazlılarda kötü gidiş sürüyor. Ligde son olarak 7’nci haftada Kasımpaşa’yı deplasmanda 4-1’lik skorla geçen Konyaspor, bu maçtan sonra karşılaştığı BtcTurk Yeni Malatyaspor’a 2-0, Fenerbahçe’ye 5-1, Demir Grup Sivasspor’a 2-0, Beşiktaş’a 1-0, Çaykur Rizeszpor’a 3-1 mağlup oldu; tek puanını Gençlerbirliği’ne karşı 1-1’lik skorla elde etti. Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü Tur maçında da Eyüpspor’a 1-0 yenilerek kupadan elendi.

Çaykur Rizespor 3-1 Konyaspor
Çaykur Rizespor 3-1 Konyaspor

HURTADO BU SEZON İLK KEZ SAHADA

Morallerin bozuk olduğu Konyaspor, Paolo Hurtado’dan gelen iyi haberle sevindi. Yeşil beyazlıların büyük umutlarla transfer ettiği 29 yaşındaki Perulu oyuncu, geldiği günden bu yana 3 kez ağır sakatlık yaşadı. Son olarak yazın milli takımda sakatlık yaşayan Hurtado, bu sezon ilk kez Çaykur Rizespor karşısında forma şansı buldu. 82’nci dakikada Amir Hadziahmetovic’in yerine oyuna giren Paolo Hurtado, taraftarların da umudunu artırdı. Teknik direktör Aykut Kocaman’ın da Hurtado’nun dönüşüne sevindiği kaydedilirken, tecrübeli teknik adamın özellikle gol yollarında topla buluşamayan Riad Bajic’in, Hurtado’nun dönmesiyle daha da etkili olabileceğini düşündüğü kaydedildi. Kocaman’ın özelikle ligin ikinci yarısında Hurtado’dan daha çok yararlanabileceği öğrenildi.

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