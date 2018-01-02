Konyaspor'da gündem Yatabare!

Devre arası transfer döneminde öncelikli olarak forvet mevkiine takviye yapacak Atiker Konyaspor, gözünü Arsenal’in eski oyuncularından Danimarkalı Nicklas Bendtner’i gözüne kestirmişti. Norveç ekiplerinden Rosenborg’da forma koşturan 29 yaşındaki oyuncu, takımının Antalya kampı için Türkiye’ye geldiğinde yeşil-beyazlı yöneticilerle masaya oturdu. Hem kulübü hem de oyuncuyla fiyatta anlaşamayan Konyaspor, transferi rafa kaldırdı. Yeşil-beyazlı yöneticiler, listedeki alternatif oyunculara yöneldi. Buradaki ilk isim de Kardemir Karabükspor’dan Mustapha Yatabare.

GÜNDEM YATABARE



Konyaspor, Bendtner’in alternatifini ise Kardemir Karabükspor’da buldu. Yeşil-beyazlılar uzun yıllar Türkiye’de top koşturan Mustapha Yatabare ile prensipte anlaşma sağladı. Herhangi bir sorun çıkmaması halinde oyuncuyla bu hafta içinde sözleşme imzalanması bekleniyor.

ORKAN’LA DA ANLAŞILDI



Kanat transferi için de Beşiktaş’ın kapısını çalan Atiker Konyaspor, forma bulmakta zorlanan Orkan Çınar’ı istedi. Siyah-beyazlı kulüpten onay alan Konyaspor, oyuncuyla masaya oturacak. Herhangi bir pürüz çıkmaması halinde bu oyuncuyla da sözleşme imzalanacak.

HAREKETLİ GÜNLER



Atiker Konyaspor yönetiminin, bu hafta içinde transfer haberlerini peş peşe patlatması bekleniyor. Türkiye Kupası’nda oynanan Trabzonspor maçının ardından tamamen transfere odaklanan yöneticiler, listesindeki oyuncularla sıcak temas kurarken, bunların bazılarıyla prensipte anlaşma sağladı. (Pusula Haber)