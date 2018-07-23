Konyaspor'da gündem Jires Kembo
Rıza Çalımbay yönetiminde sezona damga vurmak isteyen Atiker Konyaspor, kanat için Bursaspor’da gözden çıkarılan Jires Kembo’ya kanca attı.
Rıza Çalımbay yönetiminde sezona damga vurmak isteyen Atiker Konyaspor, kanat için rotasını Bursaspor’a çevirdi. İç Anadolu ekibi, Timsah’ta gözden çıkarılan Jires Kembo’ya kanca attı.
Nijeryalı hücum oyuncusuyla kurulan temasın son derece olumlu ilerlediği bildirildi. Osmanlı’dan Umar alınamazsa Kembo ile anlaşmaya varılacak.
Öte yandan stoper transferi için de çalışmalarını sürdüren Yeşil-Beyazlılar, Fransız ekibi Angers’ın Fildişili stoperi Ismael Traore’yle ilgileniyor. Ancak 31 yaşındaki futbolcunun bonservisinin yüksek olması nedeniyle görüşmeler şimdilik askıya alındı. (Fanatik)
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