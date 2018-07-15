Konyaspor'da gündem Jean-Claude Billong
Fenerbahçe’den kanat oyuncusu Aatıf ile sol bek İsmail Köybaşı’nı isteyen Konyaspor'un hedefindeki son isim Fransız stoper Jean-Claude Billong oldu.
Konya’nın transfer gündemi yoğun. Teknik direktör Rıza Çalımbay, Fenerbahçe’den kanat oyuncusu Aatıf ile sol bek İsmail Köybaşı’nı istediği belirtmişti.
Yeşil-Beyazlıların hedefindeki son isim Fransız stoper Jean-Claude Billong oldu.
Geçtiğimiz sezon İtalya Serie A’dan düşen Benevento’da forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, sadece 5 lig maçında görev almıştı.(Fanatik)
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