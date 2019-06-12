Konyaspor’da başkan Hilmi Kulluk güven tazeledi
Spor Toto Süper Lig takımlarından Konyaspor’da kulüp başkanı Hilmi Kulluk olağanüstü genel kurul toplantısında güven tazeledi. Kulübün net borcu 60 milyon 482 bin lira olarak açıklandı.
Selçuklu Kongre Merkezindeki Konyaspor Kulübü olağanüstü genel kurul toplantısı 412 delegenin katılımıyla çoğunluk sağlanarak gerçekleşti.
Toplantıda yönetim kurulu raporunun ardından gelir gider raporu ve bilançolar okundu. Kulübün net borcunun 60 milyon 482 bin lira olduğu açıklandı. Bağımsız denetim raporu da delegelere sunuldu. Hesap ve raporlar ile tüzük tadilatı oy birliği ile kabul edildi.
Tek listenin yer aldığı genel kurulda açık oylama ile Hilmi Kulluk başkanlığındaki yeni yönetim kurulu oy birliği ile seçildi.
Konyaspor’da yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu;
"Hilmi Kulluk, Selçuk Aksoy, Celalettin Yılmaz, Mehmet Günbaş, Osman Koçak, Mustafa Aydınalp, Zahir Renklibay, Kani Uğur Öncan, Bünyamin Yakup Sarıtaş, Mustafa Genç, Ahmet Büyükateşli, Mehmet Güven Öten, Fuat Kunduracı, Abdülkerim Selek, Ali Kemal Işıkçeviren."
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