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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.06.2019 - 20:57, Son Güncelleme:

Konyaspor’da başkan Hilmi Kulluk güven tazeledi

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Konyaspor’da başkan Hilmi Kulluk güven tazeledi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Konyaspor’da kulüp başkanı Hilmi Kulluk olağanüstü genel kurul toplantısında güven tazeledi. Kulübün net borcu 60 milyon 482 bin lira olarak açıklandı.

Selçuklu Kongre Merkezindeki Konyaspor Kulübü olağanüstü genel kurul toplantısı 412 delegenin katılımıyla çoğunluk sağlanarak gerçekleşti.
Toplantıda yönetim kurulu raporunun ardından gelir gider raporu ve bilançolar okundu. Kulübün net borcunun 60 milyon 482 bin lira olduğu açıklandı. Bağımsız denetim raporu da delegelere sunuldu. Hesap ve raporlar ile tüzük tadilatı oy birliği ile kabul edildi.

Tek listenin yer aldığı genel kurulda açık oylama ile Hilmi Kulluk başkanlığındaki yeni yönetim kurulu oy birliği ile seçildi.

Konyaspor’da yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu;

"Hilmi Kulluk, Selçuk Aksoy, Celalettin Yılmaz, Mehmet Günbaş, Osman Koçak, Mustafa Aydınalp, Zahir Renklibay, Kani Uğur Öncan, Bünyamin Yakup Sarıtaş, Mustafa Genç, Ahmet Büyükateşli, Mehmet Güven Öten, Fuat Kunduracı, Abdülkerim Selek, Ali Kemal Işıkçeviren."

"Yayıncı kuruluş çekilmek istiyor!"Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk olağanüstü genel kurul toplantısında yayıncı kuruluşun Süper Lig'den çekilmek istediğini söyledi. Kulluk, "Kulüpler Birliğinden gelen yazıda 18 Haziran’da toplantı var deniliyor. Toplantının gündemi yayıncı kuruluşun ödeme talebini görüşmek üzere. Şu an yayıncı kuruluş çıkmak istiyor. Federasyona diyor ki, ben satış yapamıyorum zarar ediyorum. Ve bir hesap çıkarmışlar, Türkiye Futbol Federasyonu'na verdiği teminatı yakarsa zararı daha az oluyor, devam ederse zararı daha çok oluyor. Belki öyle bir gün gelecek ki o gelirlerde gelmeyecek" ifadelerini kullandı
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Konyaspor’da başkan Hilmi Kulluk güven tazeledi

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