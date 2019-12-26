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Futbol
26.12.2019 - 16:14, Son Güncelleme:

Konyaspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

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Konyaspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve kondisyon çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana tedavisine devam edilen Ferhat Öztorun katılmadı.

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Konyasporda Alanyaspor maçı hazırlıkları


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