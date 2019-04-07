Konyaspor'da 6 eksik! Başakşehir'in iddaa oranı dibi gördü...
Galatasaray, Yeni Malatyaspor engelini kayıpsız atlatınca puan farkı 3'e düştü. Başakşehir hata istemiyor, Konyaspor'da ciddi eksikler var! İşte detaylar...
- Sayısız pozisyon buldukları ve fırsat harcadıkları Kayseri deplasmanından 1 puanla dönen lider Başakşehir, dün Galatasaray kazanınca şampiyonluk baskısını iyice hissetmeye başladı.
- Puan farkı 3'e kadar indi ama 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim'de oynadıkları son 2 maçı kazandıklarını hatırlatalım... Takımda önemli bir eksik de bulunmuyor. Sakatlar iyileşti, cezalı oyuncu yok.
- Savunmadan Nejc Skubic ve Volkan Fındıklı cezalı, Fallou Diagne sakat.
- Orta sahanın tecrübeli isimleri Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner ve Abdou Traore de eksik olan diğer isimler...
- Deplasmanda oynadıkları son 10 lig maçının sadece 1'ini kazanabildiler, Başakşehir'i İstanbul'da en son yenebildikleri tarih 2 Kasım 2002!
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- Başakşehir son 5 lig maçının 4'ünü kazandı. (MS1)
- Başakşehir son 10 lig maçının 9'unda ilk yarıları önde kapattı. (İY1)
- Konyaspor'un son 8 lig maçının 7'sinde 2.5 gol barajı aşılmadı. (2.5 ALT)
MİSLİ.COM ÜYELERİ LİDERE GÜVENİYOR!
Bu maça Misli.com üzerinden oynayan iddaaseverler, %57 gibi yüksek bir yüzdeyle lider Başakşehir'e güvenmiş... 1,30 olan "Başakşehir kazanır" iddaa oranı, Konyaspor'un eksikleri netleşince 1,25'e geriledi!
1,80'lik iddaa oranıyla maçta atılacak toplam gol sayısının 2 ya da 3 olması da ön planda tutulan bir diğer tercih olarak göze çarpıyor.
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