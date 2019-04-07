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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07.04.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Konyaspor'da 6 eksik! Başakşehir'in iddaa oranı dibi gördü...

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Konyaspor'da 6 eksik! Başakşehir'in iddaa oranı dibi gördü...

Galatasaray, Yeni Malatyaspor engelini kayıpsız atlatınca puan farkı 3'e düştü. Başakşehir hata istemiyor, Konyaspor'da ciddi eksikler var! İşte detaylar...

BAŞAKŞEHİR

- Sayısız pozisyon buldukları ve fırsat harcadıkları Kayseri deplasmanından 1 puanla dönen lider Başakşehir, dün Galatasaray kazanınca şampiyonluk baskısını iyice hissetmeye başladı.

- Puan farkı 3'e kadar indi ama 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim'de oynadıkları son 2 maçı kazandıklarını hatırlatalım... Takımda önemli bir eksik de bulunmuyor. Sakatlar iyileşti, cezalı oyuncu yok.

KONYASPOR

- Savunmadan Nejc Skubic ve Volkan Fındıklı cezalı, Fallou Diagne sakat.

- Orta sahanın tecrübeli isimleri Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner ve Abdou Traore de eksik olan diğer isimler...

- Deplasmanda oynadıkları son 10 lig maçının sadece 1'ini kazanabildiler, Başakşehir'i İstanbul'da en son yenebildikleri tarih 2 Kasım 2002!

Konyasporda 6 eksik Başakşehirin iddaa oranı dibi gördü...

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Başakşehir son 5 lig maçının 4'ünü kazandı. (MS1)

- Başakşehir son 10 lig maçının 9'unda ilk yarıları önde kapattı. (İY1)

- Konyaspor'un son 8 lig maçının 7'sinde 2.5 gol barajı aşılmadı. (2.5 ALT)

MİSLİ.COM ÜYELERİ LİDERE GÜVENİYOR!

Bu maça Misli.com üzerinden oynayan iddaaseverler, %57 gibi yüksek bir yüzdeyle lider Başakşehir'e güvenmiş... 1,30 olan "Başakşehir kazanır" iddaa oranı, Konyaspor'un eksikleri netleşince 1,25'e geriledi!

1,80'lik iddaa oranıyla maçta atılacak toplam gol sayısının 2 ya da 3 olması da ön planda tutulan bir diğer tercih olarak göze çarpıyor.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

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