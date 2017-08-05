Konyaspor'a oyuncu satışından 35 milyon lira...

Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor'un başkan yardımcısı Ahmet Baydar, son dönemde yapılan transferlerden ciddi gelir elde ettiklerini vurgulayarak, "Konyaspor tarihinin en borçsuz dönemlerinden birini yaşıyor." dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak gelir elde eden Atiker Konyaspor, oyuncu satışlarıyla da borçlarını kapatarak, kasasına para koymayı başardı.

Yeşil-beyazlı ekip, kupayı kazandığı için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) başarı primi ile UEFA Avrupa Ligi'nde yeniden mücadele edeceği için toplam yaklaşık 25 milyon lira gelir elde etti.

Öte yandan, Barry Douglas'tan 1 milyon avro, Jagos Vukovic’ten de 2 milyon avro kazanç sağlayan Atiker Konyaspor, Riad Bajic'ten 5,5 milyon avro kazanarak kulüp tarihinin en yüksek fiyatla futbolcu satışına imza attı. Yeşil-beyazlı ekip, oyuncu satışından toplamda 35 milyon liranın üzerinde kazanç sağladı.

Baydar: "Gurur verici bir tablo"

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp tarihinin en yüksek transfer gelirini Riad Bajic'den elde ettiklerini söyledi.

Transferlerden elde edilen paralarla kasa doldurma peşinde olmadıklarını belirten Baydar, "Bu sene transferlerden kazandığımız paralar bizim için gurur verici bir tablo. Konyaspor olarak tabii ki buradan elde ettiğimiz gelirle, giden oyuncularımızın yerini daha iyi oyuncularla doldurmak niyetindeyiz." diye konuştu.

Baydar, transfer çalışmalarının devam ettiğine işaret ederek, çalışmaların kulüp başkanı Ahmet Şan'ın gözetiminde transfer komitesi tarafından yürütüldüğünü anlattı.

"Kulübümüzün borcu bu sezon bitmiş oldu"

Kulübün transfer çalışmalarında sona yaklaşıldığını dile getiren Baydar, şöyle devam etti:

"İnşallah bu sezon daha hızlı ve etkileyici bir Konyaspor izleyeceğiz. Ayrıca bu sene çok güzel bir şey de yaşıyoruz. Kulübümüzün borcu bu sezon bitmiş oldu. Konyaspor tarihinin en borçsuz dönemlerinden birini yaşıyor ve şu anda Süper Lig'in borçsuz takımlarının içerisinde ilk sıralardayız. Yönetim olarak bu da bizim için gurur verici bir tablo. Süper Lig takımlarının içerisinde her ne kadar en borçsuz takım olsak da transferlerden tabii ki ciddi gelirler elde ettik. Lige bakıldığı zaman birçok kulüp, sattıkları veya elde ettikleri transfer gelirlerinden iki katı fazlasıyla transfer yapıyor. Konyaspor olarak yere sağlam adımlarla basarak elimizdeki bütçeyi en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. İnşallah bu çalışmalar neticesinde kulübümüze en iyi oyuncuları katmayı düşünüyoruz."

"Belki bir sürpriz olabilir"

Tüm bu gelişmelere bakıldığında transfer politikalarının ne kadar doğru olduğunun görülebileceğini vurgulayan Baydar, "Kendi içimizden yıldızları çıkarmak noktasında Konyaspor ilklere imza atmış oldu. İnşallah bundan sonra da içimizden birçok yıldız çıkar." ifadelerini kullandı.

Baydar, taraftarın yıldız oyuncu isteğinin farkında olduklarını, bununla ilgili de transfer komitesinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Belki bu sıralar bir sürpriz olabilir. Bekleyip göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.