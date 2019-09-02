Konyaspor'a Gürcü sağ kanat
Spor Toto Süper Lig ekibi Konyaspor, Gürcü futbolcu Levan Shengelia ile anlaşmaya vardı.
Yeşil beyazlılar Dinamo Tiflis forması giyen 23 yaşındaki Shengelia ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı.
Gürcü futbolcu Dinamo formasıyla geçtiğimiz sezon 27 karşılaşmada forma giyerken, bu maçlarda 13 gol ve 10 asist kaydetti.
Levan Shengelia bu sezon ise çıktığı 7 karşılaşmada 7 gol kaydetme başarısı gösterdi.
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