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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
02.07.2019 - 14:32, Son Güncelleme:

Konyaspor yeni sezon formalarını tanıttı! Diriliş Ertuğrul esintisi...

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Konyaspor yeni sezon formalarını tanıttı! Diriliş Ertuğrul esintisi...

Geçtiğimiz sene La Casa De Papel temalı forma tanıtımı yapan Konyaspor bu defa Diriliş Ertuğrul dizisinden esinlenerek 2019-2020 sezonunda giyeceği formaları tanıttı.

İki ayrı platoda 12 saatte çekilen ve toplamda 6 dakika süren kısa filmde, tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu projede de büyük ölçüde kulüp çalışanları ve Konyaspor kaptanlarından Selim Ay rol aldı.

13. Yüzyılda geçen forma tanıtım filmi bir dokuma tezgâhında yeşil beyaz iplerle dokuma yapan bir kadının görüntüsüyle başlıyor. Film, liderliğini Konyaspor kaptanı Selim Ay’ın yaptığı grup, dokumacı kadının yanına gelerek içinde yeni sezon formalarının bulunduğu 4 adet bohçayı yanlarına almaları ve Sultan’ın bulunduğu kaleye doğru yola çıkmalarıyla devam ediyor. Kale halkının ve pazar yeri esnafının da günlük hayatlarından kesitler sunulduğu forma tanıtım filminin finalinde Selim Ay ve arkadaşları yeni sezon formalarını Sultan’ın huzuruna çıkarıp beğenisine sunuyor.

Kısa filmin sonunda formaları beğenen Sultan, “Emeğiniz yağlı olsun yiğitlerim” diyerek memnuniyetini dile getiriyor. Buna karşılık Selim Ay ise, “Sefer bizden, zafer Allah’tan Sultanım” diyerek yeni sezonda yeni formalarla gayretkâr olacaklarının sözünü veriyor.

Filmde son olarak Sultan makamında, tahtın asıl sahibi olan 4 yeni forma ekrana geliyor.

KTO Karatay Üniversitesi’nin Platosu ve Zazadin Han’da çekilen filmde at binme deneyimi olmamasına rağmen Konyaspor Kaptanı Selim Ay dublör kullanmadı.

Genel Yönetmenliğini, projesi ve senaryosunu Konyaspor Kulübü Kurumsal İletişim ve Medya Direktörü Hüseyin Ekinci’nin üstlendiği yeni sezon forma tanıtım filminin yönetmenliğini gazeteci İbrahim Doğan yaptı. Film internette yayınlanmasının ardından kısa sürede on binlerce takipçi tarafından izlendi.

Diriliş, Selçuklu Kartalı, Anadolu ve Keykubat isimli yeni sezon formaları tanıtım filminin ardından Konyastore mağazalarında satışa çıktı.

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Konyaspor yeni sezon formalarını tanıttı Diriliş Ertuğrul esintisi...

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