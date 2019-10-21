Konyaspor - Yeni Malatyaspor: 0-2
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında Holding Konyaspor'a konuk oldu. Mücadeleyi Malatya temsilcisi 2-0 kazandı. Serkan Kırıntılı 1. dakikada ceza sahası dışında topu elle kontrol ederek kırmızı kart gördü. Konuk takımın gollerini Guilherme ve Robin Yalçın kaydetti. Yeni Malatyaspor bu skorla 10. sıradan 5. sıraya yükseldi ve 13 puanla haftayı kapadı. Konyaspor ise 12 puanda kaldı. Konyaspor ligde bir sonraki maçını Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacak.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu , Candaş Elbil , Mehmet Salih Mazlum
Konyaspor: Serkan ?, Skubic , Ali Turan , Anicic , Alper ? (Mahmut Ertuğrul dk. 3 ), Jevtovic , Jonsson (Amir dk. 87 ?), Shengelia (Daci dk. 69 ), Milosevic , Ömer Ali , Miya
Yedekler: Volkan, Diagne, Selim, Mücahit Can Akçay, Bajic, Ali Çamdalı, Ferhat,
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Yeni Malatyaspor: Farnolle , Chebake , Mustafa , Hadebe , Sakıp , Robin , Acquah , Marques (Koullassa Bifouma dk. 75 ), Mitchell (Ahmed dk. 87 ?), Fofana (Gökhan dk. 69 ), Jahovic
Yedekler: Ufuk, Erkan, Murat, Eren, Meza, Özer, Rahman
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Marques (dk. 4), Robin (dk. 60) (Yeni Malatyaspor)
Kırmızı Kart: Serkan (dk. 1) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Mustafa, Chebake (Yeni Malatyaspor), Jevtovic (Konyaspor)
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada orta alandan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Konyaspor ceza sahasına doğru yapılan ortayı kaleci Serkan, ceza sahası dışında eliyle kontrol etmek isteyince direkt olarak kırmızı kart gördü.
4. dakikada ceza sahası dışında serbest vuruşu kullanmak için topun başına geçen Marques’in şutu ağlarla buluştu. 0-1
9. dakikada orta alanda gelişen Yeni Malatyaspor atağında Fofana’nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Marques’in şutu üst direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı.
34. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Miya’nın ters kanada attığı uzun pas sonrasında topla buluşan Shengelia’nın sert şutu, kaleci Farnolle son anda kurtardı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada sol kanattan gelişen Yeni Malatyasor atağında, ceza sahası içine açılan ortayı uzaklaştırmak isteyen Skubic’in hatalı pası sonrasında topla buluşan Robin’in şutu ağlara gitti. 0-2
60. dakikada gelişen kontra atakta orta alanda topla buluşan Ömer Ali topu ceza sahası içine kadar sürdü. Ceza sahası içinde sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer Ali’nin şutunu kaleci Farnolle çeldi.
66. dakikada serbest vuruşu paslaşarak kullanan Konyaspor’da, topa sahip olan Jevtovic’in ceza sahası dışından vurduğu sert şutu kaleci Farnolle son anda çıkardı.
81. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında, Gökhan’ın ceza sahası içine yaptığı ortayı kontrol ederek kaleciyle karşı karşıya kalan Mitchell’in şutu az farkla dışarı çıktı.
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