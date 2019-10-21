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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.10.2019 - 20:29, Son Güncelleme:

Konyaspor - Yeni Malatyaspor: 0-2

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Konyaspor - Yeni Malatyaspor: 0-2

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında Holding Konyaspor'a konuk oldu. Mücadeleyi Malatya temsilcisi 2-0 kazandı. Serkan Kırıntılı 1. dakikada ceza sahası dışında topu elle kontrol ederek kırmızı kart gördü. Konuk takımın gollerini Guilherme ve Robin Yalçın kaydetti. Yeni Malatyaspor bu skorla 10. sıradan 5. sıraya yükseldi ve 13 puanla haftayı kapadı. Konyaspor ise 12 puanda kaldı. Konyaspor ligde bir sonraki maçını Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacak.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu , Candaş Elbil , Mehmet Salih Mazlum

Konyaspor: Serkan ?, Skubic , Ali Turan , Anicic , Alper ? (Mahmut Ertuğrul dk. 3 ), Jevtovic , Jonsson (Amir dk. 87 ?), Shengelia (Daci dk. 69 ), Milosevic , Ömer Ali , Miya

Yedekler: Volkan, Diagne, Selim, Mücahit Can Akçay, Bajic, Ali Çamdalı, Ferhat,

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Yeni Malatyaspor: Farnolle , Chebake , Mustafa , Hadebe , Sakıp , Robin , Acquah , Marques (Koullassa Bifouma dk. 75 ), Mitchell (Ahmed dk. 87 ?), Fofana (Gökhan dk. 69 ), Jahovic

Yedekler: Ufuk, Erkan, Murat, Eren, Meza, Özer, Rahman

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Marques (dk. 4), Robin (dk. 60) (Yeni Malatyaspor)

Kırmızı Kart: Serkan (dk. 1) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Mustafa, Chebake (Yeni Malatyaspor), Jevtovic (Konyaspor)

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Ne yaptın Serkan Akılalmaz olay...
Ne yaptın Serkan? Akılalmaz olay...

Konyaspor - Yeni Malatyaspor: 0-2

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada orta alandan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Konyaspor ceza sahasına doğru yapılan ortayı kaleci Serkan, ceza sahası dışında eliyle kontrol etmek isteyince direkt olarak kırmızı kart gördü.

4. dakikada ceza sahası dışında serbest vuruşu kullanmak için topun başına geçen Marques’in şutu ağlarla buluştu. 0-1

9. dakikada orta alanda gelişen Yeni Malatyaspor atağında Fofana’nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Marques’in şutu üst direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı.

34. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Miya’nın ters kanada attığı uzun pas sonrasında topla buluşan Shengelia’nın sert şutu, kaleci Farnolle son anda kurtardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada sol kanattan gelişen Yeni Malatyasor atağında, ceza sahası içine açılan ortayı uzaklaştırmak isteyen Skubic’in hatalı pası sonrasında topla buluşan Robin’in şutu ağlara gitti. 0-2

60. dakikada gelişen kontra atakta orta alanda topla buluşan Ömer Ali topu ceza sahası içine kadar sürdü. Ceza sahası içinde sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer Ali’nin şutunu kaleci Farnolle çeldi.

66. dakikada serbest vuruşu paslaşarak kullanan Konyaspor’da, topa sahip olan Jevtovic’in ceza sahası dışından vurduğu sert şutu kaleci Farnolle son anda çıkardı.

81. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında, Gökhan’ın ceza sahası içine yaptığı ortayı kontrol ederek kaleciyle karşı karşıya kalan Mitchell’in şutu az farkla dışarı çıktı.


Konyaspor - Yeni Malatyaspor: 0-2

Konyaspor - Yeni Malatyaspor: 0-2

 

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