Konyaspor, Yatabare'yi transfer ediyor!

Kanal 24'e konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'in açıklamalarından öne çıkanlar:



"Göreve geldiğimizde 3 kulvarda 14-15 oyuncuyla ilerliyorduk, o anlamda çok zorluk yaşadık. Özellikle gol yollarında sıkıntı yaşadık. İlk yarıyı zorlu şartlarda bitirdik, belki 3-4 puan daha fazla kazanabilirdik. Ancak çok da ürkütücü bir noktada değiliz."

Yatabare transferi tamamlanıyor



"Mustapha Yatabare ile büyük olasılıkla anlaştık ama Türkiye’de imzalar atılmadan belli olmaz. Bir forvet, bir orta saha ve bir kanat oyuncusu daha düşünüyoruz. Ön tarafta verimliliği sağlayamayan arkadaşlarla yolları ayırmaya karar verdik. Eze, Malik ile ikinci yarıda birlikte olmayacağını söyledik, 4 tane de genç arkadaşımız vardı, onları da oynayabileceği takımlara gönderdik. Abdou Razack Traore’nin bu sene itibariyle dönüşü oldukça zor. İlk 10 arasında kesinlikle kalacağımızı düşünüyorum."