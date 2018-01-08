« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Konyaspor, Yatabare'yi transfer ediyor!

Konyaspor, Yatabare'yi transfer ediyor!

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, devre arası kamp çalışmaları ile ilgili konuştu. İkinci yarı öncesi iddialı konuşan Özdilek, Kardemir Karabükspor'un golcüsü Mustapha Yatabare'nin transferinde de sona gelindiğini ifade etti.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Kanal 24'e konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Göreve geldiğimizde 3 kulvarda 14-15 oyuncuyla ilerliyorduk, o anlamda çok zorluk yaşadık. Özellikle gol yollarında sıkıntı yaşadık. İlk yarıyı zorlu şartlarda bitirdik, belki 3-4 puan daha fazla kazanabilirdik. Ancak çok da ürkütücü bir noktada değiliz."

Yatabare transferi tamamlanıyor

"Mustapha Yatabare ile büyük olasılıkla anlaştık ama Türkiye’de imzalar atılmadan belli olmaz. Bir forvet, bir orta saha ve bir kanat oyuncusu daha düşünüyoruz. Ön tarafta verimliliği sağlayamayan arkadaşlarla yolları ayırmaya karar verdik. Eze,  Malik ile ikinci yarıda birlikte olmayacağını söyledik, 4 tane de genç arkadaşımız vardı, onları da oynayabileceği takımlara gönderdik. Abdou Razack Traore’nin bu sene itibariyle dönüşü oldukça zor. İlk 10 arasında kesinlikle kalacağımızı düşünüyorum."

Anadolu KulüpleriKardemir Karabükspor

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ