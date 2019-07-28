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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
28.07.2019 - 21:52, Son Güncelleme:

Konyaspor, Twente'ye kaybetti

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Konyaspor, Twente'ye kaybetti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Twente ile yaptığı hazırlık maçını 1-0 kaybetti.

İkinci etap kamp hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Konyaspor, ikinci özel maçında Hollanda Eredivisie takımlarından FC Twente ile karşılaştı.

Fleringende saat 16.00'da başlayan mücadeleyi yaklaşık 300 civarında Konyasporlu taraftarlar ve Türk futbolseverler de takip etti. Konyaspor karşılaşmaya; Serkan Kırıntılı, Nejc Skubic, Ali Turan, Petar Filipovic, Alper Uludağ, Marko Jevtovic, Jens Jonsson, Ali Yaşar, Ömer Ali Şahiner, Amir Hadziahmetovic, Mücahit Can Akçay 11’i ile başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımda gol pozisyonuna girmekte zorlanırken, ev sahibi ekibin geliştirdiği atakta kaleci Serkan Kırıntılı, yeşil beyazlıların Amir Hadziahmetovic ile yakaladığı fırsatta ise kaleci Drommel gole izin vermedi. İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Konyaspor oldu. Yeşil beyazlılar 46’ncı dakikada Amir Hadziahmetovic ile gole çok yaklaştı. Hadziahmetoviç’in vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu ikinci kez kaleye gönderen bu oyuncunun vuruşu az farkla auta gitti. Maçta ilk gol sesi 48’inci dakikada geldi. Gelişen FC Twente atağında Espinoza çaprazdan yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. 81’inci dakikada Konyasporlu Mücahit Can Akçay’ın şutu direkten döndü.

Karşılaşmada başka gol olmazken mücadele Twente’nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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