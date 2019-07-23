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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
23.07.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

Konyaspor transferde suskun!

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Konyaspor transferde suskun!

Konyaspor, Riad Bajic ve Alper Uludağ transferlerinin ardından suskunluğunu koruyor.

2019-2020 sezonunun birinci etap kamp çalışmalarını Bolu’da tamamlayan Konyaspor, ikinci etap için bugün Hollanda’ya gidiyor.

Yeşil-beyazlıların Hollanda kampında oynayacağı 3 hazırlık maçı da belli oldu.

Konyaspor, 25 Temmuz’da Asteras Tripolis, 28 Temmuz’da Twente ve 3 Ağustos’ta Go Ahead Eagles ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlılar 3 Ağustos’ta tamamlanacak kampın ardından yurda dönerek hazırlıklarını sürdürecek.

TRANSFERDE SUSKUNLUK SÜRÜYOR

Öte yandan, Süper Lig’in birçok takımı transferde hareketli günler geçirirken, yeşil-beyazlılar suskunluğunu koruyor.

Daha önce 4-5 oyuncuyla görüşmelerin sürdüğünü belirten teknik direktör Aykut Kocaman ve transferde nokta atışların yapılacağını belirten basın sözcüsü Güven Öten’in açıklamalarına karşın, geçen sürede transfer konusunda henüz bir gelişme yaşanmadı.

Konyaspor şu ana kadar, daha önce takımın formasını giyen Riad Bajic’i Udinese’den kiralık olarak kadroya katarken, Gençlerbirliği’nden de Alper Uludağ’la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İç transfere yönelen yeşil-beyazlı ekip, geçen sezon Denizlispor’da başarılı bir sezon geçiren Abdülkerim Bardakcı’nın 2020 bitecek sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Konyaspor, son olarak genç futbolcu Erdon Daci’nin sözleşmesini de 2023 yılına kadar uzattı.

3 YABANCI TAKIMDAN AYRILDI

Konyaspor’da 2019-2020 sezonu kadrosunda düşünülmeyen Adis Jahovic ve Moryke Fofana, Evkur Yeni Malatyaspor ile anlaşarak takımdan ayrıldı.

Uzun süreli sakatlık yaşayan ve teknik direktör Aykut Kocaman’ın beklentilerini karşılayamayan Abdou Razack Traore ile de yollar ayrıldı.

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Konyaspor transferde suskun

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